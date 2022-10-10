يدمر شباك المنافسين.. نجم ميلان وتشيلسي: هالاند سوف يتفوق على إبراهيموفيتش

يرى مارسيل ديسايي مدافع ميلان وتشيلسي ومنتخب فرنسا سابقًا، بأن النرويجي إيرلينج هالاند بإمكانه التفوق على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال مسيرته.

وكان هالاند صرح، بأن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي الحالي، كان من اللاعبين الذين سحروه ويُعده كقدوة له في عالم كرة القدم.

وقال ديسايي في تصريحات لموقع “winwin” القطري: "بالنسبة لـ إبراهيموفيتش، فهو يستطيع الصناعة وتسجيل الأهداف، لكن هالاند يدمر شباك المنافسين فقط، لا يصنع الأهداف بل يدمر شباك المنافسين".

وتمكن هالاند حتى الآن من تسجيل 20 هدفًا مع مانشستر سيتي في 13 مباراة بمختلف المسابقات.

وأضاف:" يُمكن لـ هالاند اللعب يمينًا ويسارًا وكذلك كمهاجم صريح، لكن هالاند يلعب فقط في مركز 9 كرأس حربة صريح، ولا يمكنه اللعب خلاف ذلك."

وأردف: "هالاند يتفوق على إبراهيموفيتش بسرعته الرائعة ولياقته البدنية، وبالمزايا التي يمتلكها، لذا فرأيي بأنه سوف يتفوق على إبراهيموفيتش".

وأكمل قائلًا: "تحطيم أرقام ميسي ورونالدو؟ لتحقيق ذلك يتعين على هالاند أن يسجل كل موسم 40 هدفًا لمدة 15 موسمًا، وأعتقد أن ذلك سيكون صعبًا جدًا، إن لم يكن مستحيلًا على هالاند".

وكان ديسايي أحد اللاعبين الأساسيين الذين تُوجوا مع فرنسا ببطولة كأس العالم 1998 وكذلك يورو 2020.