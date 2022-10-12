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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية .. الأهلي أقل الأندية تدعيماً للصفقات في الدوري

صدى البلد

انتهت فترة الإنتقالات الصيفية في الدوري المصري بشكل رسمي، في الساعات الأولى من صباح أول أمس الأثنين، والتي شهدت تواجد الأهلي في المرتبة الأولى للفرق الأقل تدعيماً للصفقات.

واكتفى النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بالتعاقد مع 3 صفقات فقط خلال الميركاتو الصيفي، والتي تتمثل في شادي حسين ومصطفى سعد الشهير بـ “ميسي” من سيراميكا كليوباترا، والبرازيلي برونو سافيو، قادماً من بوليفار البوليفي.

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بينما لم يستغل النادي الأهلي المقعد الأخير له بالنسبة للاعبين الأجانب، بل أكتفى بتواجد علي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو وأخيراً الوافد الجديد برونو سافيو.

بينما شهد الميركاتو الصيفي أيضاً، عدم إبرام نادي فاركو أي صفقة نظراً لتعرضه لإيقاف القيد بشكل رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

إنطلاق الدوري المصري

يذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، قد أعلنت في وقت سابق إنطلاق الدوري المصري الممتاز يوم 18 من الشهر الجاري، على أن ينتهي يوم 30 يونيو عام 2023.

وسيواجه النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي في أول جولاته في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

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