ليفاندوفسكي VS لاوتارو.. تشكيل قمة برشلونة وإنتر بدوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، نظيره إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل إنتر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، بينما يأتي برشلونة ثالثا برصيد 3 نقاط.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

تير شتيجن، إريك جارسيا، بيكيه، ماركوس ألونسو، بوسكيتس، دي يونج، جافي، بيدري، ديمبلي، رافينيا، ليفاندوفسكي.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة برشلونة

أونانا، سكرينيار، دي فريج، باستوني، دارميان، باريلا، كالهان أوغلو، مخيتريان، ديماركو أو جوسينز، دجيكو، لاوتارو.

وبعد الخسارة المحبطة 0-1 على ملعب جوزيبي مياتزا، أصبح برشلونة على حافة الإقصاء من المنافسة الأوروبية الكبرى، وهو سيناريو محتمل يريد الجهاز الفني والإداري تجنبه بسبب التبعات الرياضية والاقتصادية، حال عدم التأهل لثمن النهائي.

ولضمان التأهل لدور الـ 16 دون الاعتماد على نتائج منافسيه، سيحتاج برشلونة إلى الفوز بالمباريات الثلاث المتبقية إنتر وبايرن وفيكتوريا بلزن.

في المقابل سيمثل اللعب على الكامب نو، عنصر ضغط على إنتر، الذي يعاني أيضًا من بعض الغيابات، ويسعى لتكرار الفوز.