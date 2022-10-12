عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية يستقبل مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لبحث أوجه التعاون

صدى البلد

استقبل الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الأستاذ عمرو عثمان -مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- وذلك لبحث سبل التعاون بين دار الإفتاء والصندوق.

وأكَّد المفتي خلال اللقاء أن مقاصد الشريعة الإسلامية تدعو إلى حفظ النفس؛ وذلك يكون من خلال البناء والحماية من كلِّ ما يهدِّد الإنسان وحياته، ومن ضمن ذلك الإدمان والمخدرات.

وأضاف أن مواجهة هذه التحديات يعدُّ تطبيقًا للشرع الشريف، وهو من عمارة الأرض التي طالبنا الشرعُ بها.

وأبدى المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل للتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لذلك.

وأشاد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من جانبه، بجهود دار الإفتاء المصرية وحملاتها في مكافحة الإدمان التي قامت بها، مبديًا تطلعه للتعاون مع دار الإفتاء وتطبيق مبادرات توعوية مشتركة في هذا الشأن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

تضارب الأقوال.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية تقلب موازين القضية

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

فصول الخدمات المسائية.. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

التعامل بمكيالين.. روسيا ترد على أمريكا: الغرب من تسبب في أزمة الغذاء

الرئيس يوجه بإقامة شبكة طرق لربط مساحات مشروع مستقبل مصر مع المحاور الرئيسية

بينهم طفل رضيع.. تفاصيل مصرع أسرة كاملة تحت عجلات قطار سوهاج

بكامل طاقته.. كاف يسمح بحضور جماهير الهلال أمام يانج افريكانز

شكري يستقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

الأسود يليق بها|ابنة هيفاء وهبي تشبه والدتها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

فيديو

بنصف مليون جنيه.. كيف تربح من الهون النحاس القديم؟

آخرهن دينا حايك.. فنانات عانين من مرض سرطان الثدي

ناعومي كاواسي رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائى

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ