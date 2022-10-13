حمادة صدقي: روجيه ميلا أصعب مهاجم واجهته

أكد حمادة صدقي نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه دخل ترشيحات اتحاد الكرة في فترة سابقة لتولي تدريب المنتخب الأولمبي قبل تعيين المدرب البرازيلي ميكالي في نهاية الأمر.

وقال حمادة صدقي نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" كنت مرشحًا لتدريب المنتخب الأوليمبي ولكن بعض المسؤلين في اتحاد الكرة استبعدوا اسمي لسبب ما لا أعرفه".

وأضاف:" روجيه ميلا أصعب مهاجم واجهته في مسيرتي وكان متعباً داخل أرض الملعب ولكني استطاعت التعامل معه داخل الملعب في كثير من الأحيان".