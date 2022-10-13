عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة صدقي: روجيه ميلا أصعب مهاجم واجهته

حمادة صدقي
حمادة صدقي

أكد حمادة صدقي نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه دخل ترشيحات اتحاد الكرة في فترة سابقة لتولي تدريب المنتخب الأولمبي قبل تعيين المدرب البرازيلي ميكالي في نهاية الأمر.

txt

مؤلم أكثر من الماضي.. تعليق تشافي المثير عقب تعادل برشلونة وإنتر ميلان

txt

إعلامي يدافع عن سافيو: "بعض من ينتقدوه اتطردوا قبل كده 20 مرة"

وقال حمادة صدقي نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" كنت مرشحًا لتدريب المنتخب الأوليمبي ولكن بعض المسؤلين في اتحاد الكرة استبعدوا اسمي لسبب ما لا أعرفه".

وأضاف:" روجيه ميلا أصعب مهاجم واجهته في مسيرتي وكان متعباً داخل أرض الملعب ولكني استطاعت التعامل معه داخل الملعب في كثير من الأحيان".

حمادة صدقي الأهلى منتخب مصر اتحاد الكرة المنتخب الأولمبي ميكالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

ميدو يتغنى ببصمات كولر المبكرة..ويؤكد: نجم الأهلي مشروع لاعب كبير لم يكتمل

محمد معيط لـ CNBC: لا يجب تحميل المصريين عبء الأزمة المالية العالمية

حكم الإكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة .. علي جمعة يجيب

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : خيبة أمل

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : خلاف عاطفي

أزمة عاصفة تضرب اقتصاد بريطانيا .. وتحذيرات من ركود غير مسبوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. نجوى كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أقوى من الفياجرا.. استخدام زيت الزيتون قبل الجماع

بفستان جريء.. هيفاء وهبى تثير ضجة بإطلالة جديدة|شاهد

القاتل رقم واحد في العالم.. طبيب يكشف أعراض وأسباب أخطر مرض معاصر

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ