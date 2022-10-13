مؤلم أكثر من الماضي.. تعليق تشافي المثير عقب تعادل برشلونة وإنتر ميلان

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة بنادي برشلونة على أحداث مباراف فريقه اليوم أمام انتر ميلان قائلاً: هذا الموسم يؤلم أكثر من الماضي"وذلك عقب التعادل مع إنتر ميلان في ملعب كامب نو.

وتعادل برشلونة بثلاثة أهداف لمثلهم مع إنتر أمس الأربعاء في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

تعادل صعب للغاية من موقف برشلونة في التأهل إذ أنه يحتاج لتعثر إنتر في الجولتين الأخيرتين مع فوزه هو على بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن ليضمن التأهل رفقة الفريق الألماني.

وتحدث تشافي عقب المباراة في تصريحات تليفزيونية وفي مؤتمر صحفي قائلا: "دوري الأبطال قاس علينا، ارتكبنا عدة أخطاء كلفتنا النتيجة".

وبسؤاله هل ستؤثر تلك النتيجة على برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد المقبل قال: "بالطبع ستؤثر".

وأردف "كرة القدم لعبة أخطاء والهدف هو تقليل تلك الأخطاء، ارتكبنا أخطاء كبيرة كلفتنا الكثير".

وواصل "عانينا من مشكلة في الفاعلية، أهدرنا الكثير من الفرص في ميونيخ وفي ميلانو واليوم المشكلة كانت ارتكابنا للأخطاء، علينا تغيير وضعنا من أجل المنافسة على الدوري".

وعن فرص برشلونة في التأهل لدور الـ16 أجاب "لدينا أمل قليل لكن هذا لا يكفي، التعادل أشبه بالخسارة".