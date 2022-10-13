التحقيق معها .. الأهلي يتخذ إجراء جديدا ضد مريم مصطفى

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إحالة مريم مصطفى، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، نظرًا لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل أسابيع.

يذكر أن التعاقد لمدة أربع سنوات قادمة، في حضور والدتها هناء حمزة، عضو النادي ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة ، والتحقيق معها أيضا لعدم انتظامها في تدريبات الفريق.

وكان قد أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن هناك تحركات على أعلى مستوى خلال الساعات القادمة في أزمة مريم مصطفى لاعبة فريق الطائرة سيدات التي ترغب في فسخ تعاقدها بعد التجديد لمدة 4 مواسم مقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن النادي سيتخذ موقفا قويا للغاية من محاولة اتحاد الطائرة لتسهيل انتقال اللاعبة إلى نادي الزمالك من خلال إيقافها لمدة شهرين وبعد ذلك يتم منحها الحق في اختيار ناديها الجديد.

ويترقب الأهلي ما سوف تسفر عنه التحقيقات التي تجرى داخل اتحاد الطائرة، ومن بعدها سيتم التصعيد لأعلى المستويات للحفاظ على حقوق النادي مع اللاعبة التي انقطعت عن التدريبات لرغبتها في اللعب للزمالك بدون سند قانوني.