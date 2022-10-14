عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ردم ترعة البر الثاني مطلب أهالي المطرية في الدقهلية

صدى البلد

طالب أهالي مركز المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، باستكمال ردم ترعة البر الثانى، حيث تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على الأهالى بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.

 

تقول رضا عبد الرحمن فى رسالتها: نعانى من وجود ترعة البر الثانى المارة داخل الكتلة السكنية فى  مركز المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية ، حيث إنها تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، مما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى.  

 

وأضافت: يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، ومؤخرا وقع حادثي غرق، فكل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها.

 

واختتمت استغاثتها مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم الجزء المار أمام المنازل.
 

txt

سكان النزهة الجديدة يستغيثون من فوضى انتشار المحلات المخالفة للقانون داخل الكتلة السكنية

txt

سكان منطقة امتداد عمارات الأمل بالمعادى يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

أقراء ايضا
للحد من الحوادث.. ردم الترعة مطلب أهالي قرية الهيشة البحرية بقنا حفاظا على الأرواح

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الدقهلية الروائح الكريهة الأمراض والأوبئة ترعة البر الثانى انتشار الروائح الكريهة الموارد المائية الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو 5-1 في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو (0-0) في دوري أبطال أفريقيا

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يوجه بصرف 30 ألف جنيه إعانة لأسرة العامل مجدي نصر

تبدأ من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر| صور

شهيرة تكشف سر نجاح فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

نحن قادمون.. أحمد زيزو نجم الزمالك يحتفل بالفوز على فلامبو

كوكا يسجل في فوز فريقه على أنطاليا سبور في الدوري التركي

يوسف أسامة نبيه: الزمالك ينافس على كل البطولات.. والصفقات الجديدة دعم للفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالطماطم والبقدونس

توفى في ظروف غامضة.. من هو بطل سلسلة هاري بوتر ؟

مصطفى قمر يحيي حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان.. صور

فيديو

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

سعره 2 مليون جنيه..طرح نسخة جديدة من iPhone 14 Pro بلمسات كافيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ