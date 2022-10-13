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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تؤكد مقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل أحد مواطنيها في العمليات القتالية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها  على اتصال مع عائلة القتيل الأمريكي لتقديم المساعدة لها، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل بشأن هوية المواطن، مشيرة إلى ضرورة حماية الخصوصية.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بمقتل المدعو دين باتريج البالغ 34 عاما من العمر، من ولاية أيداهو، وهو عسكري أمريكي سابق، خدم في العراق خلال الفترة بين 2007 و2009، ومتعاقد مع الجيش الأوكراني.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه توفي هذا الأسبوع، متأثرا بجروحه التي أصيب بها بالقرب من سيفيرودونيتسك في جمهورية لوجانسك الشعبية يوم 3 أكتوبر الجاري.

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