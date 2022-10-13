عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعترف: الحرب ضد روسيا ستنتهي بالدبلوماسية

وزير خارجية أوكرانيا
وزير خارجية أوكرانيا

قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، في مكالمة خادعة، إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي بالدبلوماسية، لكن كييف تعول على استخدام العقوبات الغربية والأسلحة الغربية لتحويل الموقف لصالحها. 

وقال كوليبا، متحدثًا إلى المخادعين فوفان وليكسوس، اللذين انتحلوا دور سفير أمريكا السابق لدى روسيا مايكل ماكفول: “بالطبع ، كل شيء سينتهي بالدبلوماسية. مهمتي كوزير للخارجية هي العمل بطريقة تدخل أوكرانيا في هذه المفاوضات من أقوى المواقف الممكنة لكننا نتفهم جميعًا أن التوازن على طاولة المفاوضات يحدده الوضع في ساحة المعركة ووضع الاقتصاد الروسي".

وأضاف: "الروس سيقدمون المفاوضات في اللحظة التي يدركون فيها أنهم يخسرون، وهم في وضع سيئ ويحتاجون إلى وقفة. ولكن إذا حانت هذه اللحظة، فهذا يعني أن المفاوضات ستكون غير مربحة لنا".

وبحسب كوليبا، فإن "الأسلحة والعقوبات هما أداتان من شأنها تحسين موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات”.

كما اعترف  كوليبا،، بأنه يتم الإعداد لهجوم مضاد في جنوب أوكرانيا بمساعدة أمريكا وبريطانيا.

أمريكا: بوتين معزول عن العالم.. والدول اتحدت ضد حربه في أوكرانيا

في مكالمة خادعة.. اعتراف من وزير خارجية أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

وقال إنه يتعين على “أمريكا التغلب على "الحاجز النفسي" والبدء في إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي ودبابات أبرامز، حتى بعض الدبابات القديمة، نحن على استعداد لقبولها".

وأضاف: “السؤال الأول، بالطبع، الأسلحة. يبدو لي أن الولايات المتحدة يجب أن تتغلب الآن على الحاجز النفسي، وتنتقل إلى أوكرانيا في واحدة من الحزم التالية، على الأقل أن تعلن عن أنظمة الدفاع الجوي باتريوت بعيدة المدى صواريخ "، مؤكدا أن كييف لن تضرب أراضي الاتحاد الروسي باستخدام هذه الصواريخ. 

كما حث كوليبا أمريكا على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب  لأنه سيكون رادعًا للدول الأخرى لدعم روسيا ومواصلة التجارة معها.

ونشر الشابان الروسيان "فوفان وليكسوس" مقطع فيديو يعترف فيه وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن كييف كانت وراء الهجمات على القرم ومنطقة بيلجورود.

أمريكا روسيا بريطانيا أوكرانيا الولايات المتحدة بوتين الاقتصاد الروسي كوليبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

قرار تاريخي.. أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

شاملة الإقامة 5 ليالٍ في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

ملك الشاشة العربية.. كهربا يرد على رسالة الإعلامي السعودي وليد الفراج

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

ارمي للخلف | صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري ..شاهد

موضوعات متعلقة

أمريكا: بوتين معزول عن العالم.. والدول اتحدت ضد حربه في أوكرانيا

في مكالمة خادعة.. اعتراف من وزير خارجية أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

أمريكا تتراجع.. بايدن يعلن عن استعداده للتفاوض مع السعودية بعد قرار "أوبك+"

جنون العظمة.. موسكو ترد علي تهديدات الاتحاد الأوروبي بإبادة الجيش الروسي

شاهد.. الجيش الروسي ينشر فيديو لضربات مسيرات "كاميكازي" ضد القوات الأوكرانية

بعد انهيار الاحتياطي الأمريكي .. ارتفاع كبير في أسعار النفط

الجيش الأوكراني يقصف أراضي روسيا ويدمر مستودع ذخيرة

توترات عسكرية.. كوريا الشمالية توجه اتهامات خطيرة لجارتها الجنوبية

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري ردًا على المشككين: المنتصر هو من فرض السلام

لو هتجيب آيفون14 من أمريكا مش هيشتغل في مصر..دولة عربية بها أرخص سعر

لماذا الأن؟.. ترامب يهاجم الكونجرس الأمريكي بعد استدعائه

183 عاما من الريادة في صناعة الدواء.. مطالب توفر المنافسة بالسوق العالمي|تحليل

أودي Q2 موديل 2022.. سعرها في مصر بعد الزيادة الجديدة | صور

اعتقال رجل أعمال أمريكي في روسيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليالٍ في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

أغربها ألم العضلات.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

فيديو

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

٢٠٠ متر.. حارس عقار سمير صبري يكشف حقيقة بيع شقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ