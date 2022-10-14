المدير الفني لمنتخب الشباب يطالب اتحاد الكرة بوديات إفريقية في معسكر نوفمبر

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، رفض خوض مباريات ودية في معسكر نوفمبر المقبل مع فرق آسيوية.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، محمود جابر قال لمسؤولي اتحاد الكرة، بأنه لن يقبل سوى بوديات أفريقية في معسكر نوفمبر، حتى يستعد جيدًا لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب في فبراير 2023

ووجه شبانة حديثه لاتحاد الكرة، عليكم تلبية طلبات محمود جابر دون مبررات، يريد مباريات إفريقية نوفرها له، لأن معسكر نوفمبر هو الأخير للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية.

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