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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: كولر يمنح حسين الشحات فرصة أخيرة لإثبات تفوقه

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر، سيمنح حسين الشحات فرصة أخيرة لإثبات تفوقه على كل الأجنحة في الأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، لجنة التخطيط استعلمت من كولر على موقفه من تجديد التعاقد مع حسين الشحات، لكن السويسري طلب منهم مُهلة لحسم الأمر.

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وأضاف شبانة، كولر أجل تجديد تعاقد الشحات لمنح اللاعب فرصة لإثبات إمكانياته وتفوقه على جميع الأجنحة في النادي الأهلي.


وأتم شبانة، كولر أبلغ الشحات إنه في حالة أنه لم يقدم كل الذي لديه في الفترة المقبلة وإثبات أحقيته بوجود دور له مع الفريق سيكون من الصعب تجديد تعاقده.

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حسين الشحات الأهلى النادي الأهلي وليد سليمان نجم الأهلي نادر شوقي

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