نادر شوقي يفجر مفاجأة حول العرض الخليجي لـ "زيزو" ووظيفة وليد سليمان الجديدة

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين حقيقة تلقي أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والمنتخب عرض خليجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير أن ليس وكيل زيزو ولكنه لاعب كبير يمتلك امكانيات رائعة مشددا أنه من الطبيعي أن يتلقي اللاعب عروضا خليجية.

وأضاف نادر شوقي أنه كان ممثل للفريق الخليجي ولكن كان الأمر قبل تجديد زيزو مع الزمالك .

وتابع أن زيزو لاعب يمثل إضافه لأي فريق ينتمي له.

وعن مباراة اعتزال وليد سليمان نجم الأهلي، فأكد “شوقي” أن اللاعب يرغب في الحصول على فترة راحة طويلة للعلاج من آلام الظهر ثم سيبدأ في التفكير في مباراة الاعتزال .

وأضاف أن وليد سليمان يستعد حاليا للعمل المجال الرياضي وبالتأكيد سيكون في الأهلي.

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