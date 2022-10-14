عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر شوقي يفجر مفاجأة حول العرض الخليجي لـ "زيزو" ووظيفة وليد سليمان الجديدة

صدى البلد

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين حقيقة تلقي أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والمنتخب عرض خليجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير أن ليس وكيل زيزو ولكنه لاعب كبير يمتلك امكانيات رائعة مشددا أنه من الطبيعي أن يتلقي اللاعب عروضا خليجية.

txt

بالأرقام.. شوبير يعلن عن أغلى صفقة في الميركاتو الصيفي

وأضاف نادر شوقي أنه كان ممثل للفريق الخليجي ولكن كان الأمر قبل تجديد زيزو مع الزمالك .

وتابع أن زيزو لاعب يمثل إضافه لأي فريق ينتمي له. 

وعن مباراة اعتزال وليد سليمان نجم الأهلي، فأكد “شوقي” أن اللاعب يرغب في الحصول على فترة راحة طويلة للعلاج من آلام الظهر ثم سيبدأ في التفكير في مباراة الاعتزال .

وأضاف أن وليد سليمان يستعد حاليا للعمل المجال الرياضي وبالتأكيد سيكون في الأهلي. 

 

للفيديو اضغط هنا 

الزمالك الأهلى احمد شوبير أحمد سيد زيزو الخليج أون تايم سبورت وليد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

ارمي للخلف | صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري ..شاهد

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

للمهتمين .. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

فرج عامر يوجه رسالة للخطيب بعد تعرضه لوعكة صحية

موضوعات متعلقة

بأقل من 6000 جنيه.. Honor تطلق أحدث هواتفها للطبقة المتوسطة

ترشيحاتنا

التضخم في السعودية يرتفع لأعلى مستوى منذ 15 شهرًا

"شبانة" يعرض ملامح تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في لقاء العودة

وفاة مشجع تونسي عقب تأهل فريقه للدوري الممتاز

عمر كمال يكشف تفاصيل أزمته مع جمعية المؤلفين والملحنين

رامي رضوان يشارك المطرب عمر كمال غناء "بنت الجيران"

شبانة: كولر يمنح حسين الشحات فرصة أخيرة لإثبات تفوقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

أغربها ألم العضلات.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

فيديو

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

٢٠٠ متر.. حارس عقار سمير صبري يكشف حقيقة بيع شقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ