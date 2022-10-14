ملابس نسائية وألعاب.. وكر بحدائق الأهرام لتصوير الأفلام الإباحية وبيعها| تفاصيل

شبكة الفيديوهات الإباحية في حدائق الأهرام.. أمرت جهات التحقيقات في الجيزة بحبس شابين أحدهما مصري والأخر عربي الجنسية على ذمة القضية رقم 44430 جنح الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية اتهامهما بتكوين شبكة لممارسة الفجور بينهما واصطياد الشباب من المناطق المحيطة بمنطقة حدائق الأهرام للمشاركة في ممارسة الفجور.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية ومباحث الآداب قيام المتهمين باستقطاب الشباب من ذوى الحاجة للأموال؛ وذلك مقابل ممارسة الرذيلة والعلاقات المشبوهة ومن ثم تصوير العلاقة وبيع الفيديوهات على مواقع الإنترنت مقابل 100 دولار بما يعادل 1900 جنيه مصري.

وكشفت الإدارة العامة لمباحث الآداب تفاصيل ضبط شبكة ممارسة الإباحية بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، حيث ألقت مباحث الآداب القبض على مصري وعربي الجنسية لإدارتهم شبكة لممارسة الإباحية في الجيزة، واستقطاب الشباب من ذوى الحاجة للأموال لممارسة الرذيلة.

وتبين من التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث الآداب، قيام شاب مصري وأخر عربي الجنسية بإدارة شبكة لممارسة الإباحية بنطاق منطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، وذلك عن طريق اصطياد شباب آخرين من الشوارع المحيطة مستغلين حاجتهم للأموال.

تصوير مقاطع إباحية وبيعها بـ1900 جنيه

وشرحت تحريات مباحث الآداب، استخدام المتهمين مصري وعربي الجنسية إحدى الشقق السكنية وكرا لممارسة نشاطهم الآثم، وقيامهم باستقطاب شباب إلى الشقة السكنية لممارسة الإباحية وتصوير مقاطع فيديو إباحية وبيعها على شبكة الإنترنت مقابل 100 دولار للفيديو الواحد بما يعادل 1900 جنيه مصري.

فيما أسفرت تحريات مباحث الآداب في واقعة ضبط شبكة ممارسة الإباحية في شقة بمنطقة حدائق الأهرام، قيام المتهمين باصطياد واستقطاب الشباب من محيط منطقة حدائق الأهرام إلى الشقة السكنية، ومن ثم تسجيل فيديوهات جنسية وإباحية لبيعها على شبكة الإنترنت، وذلك بمقابل مادي.

تفاصيل سقوط شبكة تصوير الأفلام الإباحية

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شابين لاتهامهم بممارسة الإباحية واستدراج الشباب لإرغامهم على ممارسة العلاقات الإباحية وتصوير ذلك لبيعه من خلال شبكة الانترنت، وتكوين شبكة لممارسة الفجور وتسهيله وذلك داخل إحدى الشقق السكنية بحدائق الهرم في الجيزة.

معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الآداب أفادت قيام شابين باستدراج الشباب لإرغامهم على ممارسة العلاقات الإباحية في حدائق الأهرام، وتسهيل ممارسة الفجور داخل شقة سكنية مستغلين حاجة بعض الشباب للمال، وتصوير تلك العلاقة لعرضها على شبكة الانترنت.

وشرحت التحريات الأمنية للإدارة العامة للآداب، أن الشابين أحدهما مصري والآخر عربي يقوموا باستدراج الشباب بمحيط مناطق الهرم واستغلال حاجتهم للمال لممارسة العلاقات الإباحية معهما وتصوير تلك اللقاءات ومن ثم بيعها على شبكة الانترنت بمقابل 100 دولار للمقطع الواحد.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الإدارة العامة للآداب في ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهما هواتف محمولة وملابس نسائية وألعاب إباحية تتضمن مقاطع إباحية لـ علاقات الإباحية ومتعلقات خاصة بهم، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.