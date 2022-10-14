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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يقترح إستغلال مشروعات تخرج الطلاب لدعم الصناعة

النائب ابو سريع امام
النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب أبو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الدولة أنفقت الكثير من مليارات الجنيهات من أجل توسيع شبكة الحماية الإجتماعية لتشمل كافة الفئات المستحقة وكل من سقط من سلم الدعم وذلك من أجل توفير حياة كريمة لتلك الفئات وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلها.

وطالب “ امام” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، بأهمية الإستمرارية في دعم فئة الشباب بإعتبارها واحدة من أكثر الفئات المستحقة للدعم وذلك من خلال منحهم العديد من الحوافز والمزايا التي تمكنهم من إطلاق مشروعاتهم الصناعية سواء كانت صغيرة أو  متناهية الصغر، وخاصة الخريجين الجدد من الجامعات.

كما لفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية العمل علي إحلال بدائل محلية بجودة فائقة للمنتجات المستوردة بما يسهم في توفير مبالغ ضخمة تدعم توجيه الإنفاق للملفات الأكثر أحقية، مناشدا كافة الوزارات المختصة بإعداد خطة تسويقية ترويجية لمزايا المنتج المصري بما يدعم المصنع المحلي ويمكن المنتجات من المنافسة عالميا.

وأقترح النائب، إستغلال مشروعات التخرج لطلاب المدارس الصناعية والكليات الهندسية والتطبيقية بما يخدم توطين الصناعة المحلية، لافتا إلي أن هؤلاء الشباب لديهم الكثير من الأفكار الإبداعية المبتكرة التي ستعود بالنفع العام علي الدولة.

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وزيرة التخطيط بالمجلس الأطلسي: مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العالم اليوم، فى أمس الحاجة للتعاون الاقتصادى، فى مواجهة الصدمات الدولية المزدوجة، والضغوط الضخمة التى يعانيها الاقتصاد العالمي، بما يفرض على الدول المتقدمة الإسراع بمساعدة البلدان النامية؛ لمجابهة التداعيات الراهنة والتعامل المرن معها، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه لولا نجاح مصر فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؛ لكان الموقف أكثر تعقيدًا مع أزمة كورونا، ثم الحرب فى أوروبا، بما ترتب عليهما من تحديات مشتركة، وتداعيات بالغة الخطورة، امتدت للاحتياجات الأساسية للمواطنين بمختلف أنحاء العالم، حيث أدى اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لجوء الكثير من الدول للإغلاق الكامل فى ظل الجائحة، ومن ثم توقف عجلة الإنتاج، وحدوث حالة استثنائية من تباطؤ النشاط الاقتصادي، على نحو انعكس فى اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم.
 

قال وزير المالية ، فى لقائه مع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ملتزمون بالمضي فى مسيرة تحقيق الانضباط المالى، من خلال استمرار العمل على تحديد الأولويات؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، واستهداف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مع التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، فى إطار حرص الدولة على بذل أقصى جهود ممكنة لتخفيف حدة الأزمة العالمية، والآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، وقد بادرنا بإقرار حزمة مالية واجتماعية بنحو ١٣٥ مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات البطاقات التموينية، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي لاحتواء الصدمات العالمية المزدوجة، والتخفيف عن المواطنين بقدر الإمكان.
 

أضاف وزير المالية ، إننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والتنموية، وتوفير فرص العمل، رغم ما تتعرض له الموازنة من ضغوط شديدة نتيجة الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أننا نفذنا إصلاحات هيكلية، تُساعدنا فى التعافي الاقتصادى وتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الإنتاجي، والتركيز على الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات فى شتى القطاعات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يُساعد فى تحفيز الاستثمار، وتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وزير المالية المعاشات الاجور الدول الصناعية الاقتصاد العالمى

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