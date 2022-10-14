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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طيار سابق بحرب أكتوبر يكشف الفدائية فى تصوير مواقع العدو قبل المعركة

صدى البلد

قال اللواء مجدي جلال شعراوي، قائد القوات الجوية الأسبق، إن هناك العديد من الطلعات الجوية بعد نكسة 1967، لمعرفة الأسلحة التى احضرها العدو الإسرائيلي شرق القناة.

ولفت شعراوى خلال لقائه مع برنامج “نظرة” على قناة “صدى البلد”،  تقديم  الإعلامي حمدي رزق، أن المخابرات العامة حينها أصدرت أوامر التحرك بالطائرات من الزقازيق إلى موقع العدو في مدينة بورسعيد ونجحت عمليات التصوير، ومعرفة الأسلحة داخل موقع العدو.

طائرات العدو

وأوضح قائد القوات الجوية الأسبق، أنه فى أحدى الطلعات تم إخطارهم قبل العودة أن طائرات إسرائيلية تحلق فوق الموقع المحتل، لكنهم نفذوا الطلعة بفدائية وجرأة.

وأشار اللواء مجدي جلال، إلى أن مدير المخابرات المصرية في ذلك الوقت أثنى عليهم في دورهم في التقاط الصور، وتم تكريمهم على الدور الفدائي .
 

 

 

حرب اكتوبر الطلعات الجوية إسرائيل المخابرات العامة المخابرات الطائرات

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