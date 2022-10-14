تفاصيل رائعة عن الضربة الجوية فى حرب أكتوبر يرويها اللواء إيهاب عبد العزيز

كشف اللواء طيار أركان حرب إيهاب عبد العزيز، الحاصل على وسام النجمة العسكرية في نصر أكتوبر، تفاصيل مبهرة عن الضربة الجوية في حرب أكتوبر 1973.

أوضح عبدالعزيز خلال لقائه مع برنامج “نظرة” على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه في الضربة الجوية الأولى لنصر أكتوبر نسي “الملازم نيكولا” رفع عجل الطائرة ولم يستطع أحد من الطيارين لفت انتباهه بسبب تعليمات الصمت اللاسلكي.

الملازم نيكولا

أوضح اللواء طيار أركان حرب إيهاب عبد العزيز، أن الملازم نيكولا عبر القناة متأخرا بسبب عدم رفع عجلات الطائرة، لكنه تمكن من ضرب العدو رغم خروجه عن التشكيل.

وتابع اللواء طيار أركان حرب إيهاب عبد العزيز":أنه عندما علم نيكولا بموعد الحرب هتف قائلا:"الله أكبر".