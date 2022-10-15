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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كارول سماحة: الفن مش حرام وماشية فى خط مستقيم ومسيرتي كتاب أبيض

كارول سماحة
كارول سماحة

أكدت النجمة كارول سماحة، عدم موافقتها على الآراء التي تحرم الفن، قائلة: "الإنسان هو من يقرر يبقى في الحرام ولا لا، والحرام ممكن يتعمل في أي شيء أو مهنة أو وظيفة أخرى، وممكن تكون فاسد خائن والحرام لا يتعلق بمهنة".

وأضافت الفنانة كارول سماحة، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها لم تعتقد يوما أن الفن حرام وترى أن الفن الحقيقي هو أفضل شيء في حياتها، متابعة: "عمري ما اعتقدت أن مهنتي حرام وأنا ماشية فى خط مستقيم ومسيرتي كتاب أبيض".

واستكملت: "ما زالت اتعب لتحقيق النجاح في عملي الفني وما ساومت في مسيرتي الفنية وبالنسبة لي أجمل شيء في الحياة الفن الحقيقي، واللي يقول غير كده دي حرياته ورأيه وممكن يكون مر بتجارب بشعة، ولو في حرام في الفن يمشي في طرق مستقيم وفي حرام في الفن وفي فن مفهوش حرام".

إطلالات كارول سماحة تحقيق وظيفة القاهرة والناس الانسان

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