فرج عامر يوضح سبب إعاقة تريزيجيه عن تحقيق حلمه| تفاصيل

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق باللاعب محمود حسن تريزيجيه عبر حسابة بموقع تويتر.

و كتب فرج عامر في تويته له : تريزيجيه لاعب كبير حظ قليل ، مهارات تريزيجيه ومستواه الفني والبدني يؤهلة للعب في اندية أكبر ويصنع تاريخ اكبر لكن للأسف الإصابات أعاقته عن تحقيق حلمة والكثير من طموحاته وطموحات جمهوره المصري العريض.

يذكر ان قاد المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور التركي لتحقيق انتصار كاسح على موناكو الفرنسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

افتتح سار لاعب موناكو الفرنسي التسجيل لطرابزون بهدف في الدقيقة 44 بالخطأ في مرماه، أعقبه فيتور هوجو بالهدف الثاني للفريق التركي في الدقيقة 48

وسجل باردهي الهدف الثالث لطرابزون سبور في الدقيقة 57، قبل. أن يحرز البديل تريزيجيه الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 69 مؤمنًا انتصارهم في مباراة

اليوم.

وشارك تريزيجيه كبديل في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور للنقطة السادسة في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة، فيما تجمد رصيد موناكو عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث.