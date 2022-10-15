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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس اتحاد الهجن المصرى يكشف عن جوائز السباق التنشيطى الأول بالسلوم

سباق الهجن التنشيطى
سباق الهجن التنشيطى بالسلوم

أكد الدكتور حمد شعيب نائب رئيس اتحاد الهجن المصرى أن سباق الهجن التنشيطى الاول بالسلوم انطلق صباح اليوم "السبت" فى تمام  الساعة السادسة  برعاية دولة الإمارات الشقيقة. 

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انطلاق سباق الهجن التنشيطي الأول على أرض السلوم.. صور

واضاف وصل عدد الذين سجلوا لدخول السباق ٤٠٥ هجين يمثلون متسابقين من جميع محافظات الجمهورية مضيفا أن  عدد الأشواط ٣٠ شوطا.

وأوضح أن الجوائز ستكون لأصحاب العشرة مراكز المُميزة ومنهم الثلاثة مراكز الأولىٰ على النحوالتالي:

الأول ٢٠٠٠درهم إماراتي
الثاني ١٥٠٠درهم
الثالث ١٠٠٠ درهم

ومن الرابع حتى العاشر تبدأ بـ٩٠٠ درهم وكل مركز يقل ١٠٠ درهم حتى يصل نصيب المركز العاشر إلى ٣٠٠درهم إماراتي.

وأوضح أن  هذه الجوائز لكل شوط على حدة بمعني ٣٠ شوطا لكل شوط هذه الجوائز، مضيفا أن هذا المهرجان التنشيطي يهدف إلى تحديد موعد للافتتاح الرسمي للمضمار .
 

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