لريادة الأعمال.. أشرف صبحي يشهد افتتاح المنتدى الأول للشباب المصري السوداني

شهد وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، افتتاح فعاليات المنتدى الأول للشباب المصري السوداني تحت شعار "الشباب وريادة الأعمال"، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) ووحدة السياسات وتطوير الأعمال والإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية، خلال الفترة من (13-21) أكتوبر الجاري، بمشاركة 100 شاب وفتاة مقسمين إلى 50 شاب وفتاه يمثلون جميع ولايات السودان، و50 شاب وفتاة مصريين.

حضر الحفل، السفير هاني صلاح مساعد وزير الخارجية للسودان وجنوب السودان، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والخبير بوحدة السياسات بالوزارة، السفير الدكتور عزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير الصادق عمر نائب سفير السودان بالقاهرة، الدكتور مرتضي عثمان المستشار الثقافي لسفارة السودان، السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية، الدكتور النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الكابتن عبد المنعم شطه لاعب النادي الأهلي السابق، ولفيف من السفراء والشخصيات العامة والسادة النواب ووفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والإعلاميين والرياضيين ومراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة في الشأن الإفريقي.

تخلل الحفل، عرض فيلم قصير عن العلاقات المصرية السودانية، وعرض فني لتابلوه مصري سوداني، وكلمات ترحيبية لمُمثل السودان والكابتن عبد المنعم شطه والسفير محمد العرابي، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومنهم، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسيات والتنمية الشبابية، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور مصطفي مجدي معاون الوزير، رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

في كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "أرحب بكافة السادة الحضور والضيوف من الشقيقة السودان، برنامج المنتدي يستحوذ على حيز كبير من اهتمامات وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بإقامة أنشطة مختلفة مع الشقيقة السودان، فكل شاب يشارك بالمنتدى هو سفير للمحبة وهو ما يُسمي بالدبلوماسية الشبابية التي تسعي الوزارة إلي تعميقها بشكل مختلف مع السودان ومختلف الدول، وذلك نحو تغيير الفكر والمفاهيم".

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى رؤية القيادة السياسية المصرية نحو تعميق العلاقات القائمة مع مختلف الدول، وتعزيز التواصل بين الشباب المصرى ونظرائهم فى كافة أنحاء العالم، وهو ما نشهده فى "المنتدي الشبابي المصري السوداني الأول" الذى تنظمه الوزارة ، مؤكدًا على أهمية تلاقى الشباب المصرى وتبادل الخبرات مع نظرائهم فى مختلف الدول، وبخاصة السوداني.

وأشار الوزير إلي عمق العلاقة بين الشعبين المصرى والسودانى والتي وصفها بالقوية ولراسخة، وعلينا جميعًا العمل على تعميق هذه العلاقات من خلال إستخدام وسائل مختلفة على مستوى القيادات، ومخاطبة أبناء البلدين من النشء والشباب لتوطيد وتنمية أواصر العلاقات المصرية السودانية في المجالات الشبابية والرياضية.

وثمن وزير الشباب والرياضة على ما لمسه من مناقشات ثرية بين جميع المشاركين، والمردود الإيجابى الذى يطرحونه من تصورات وتوصيات بناءه تسهم فى تقديم حلول لعدد من القضايا المجتمعية، كما ثمن الوزير علي محتوي المنتدي الذي العديد من الفعاليات وورش العمل التي تُهدف بالأساس إلى تطور وتعميق العلاقات المصرية السودانية علي مر العصور.

وفي كلمتها قالت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب : " أتوجه بكل الشكر والتقدير والاجلال للسيد وزير الشباب والرياضة، لإطلاق المنتدي الشبابي المصري السوداني الأول، والتوجيه بأن يكون بشكل سنوي، متمنية كل التوفيق والاستماع لكافة المشاركين من أبناء مصر والسودان، ويأتي تنفيذ المنتدي تفعيلًا للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة الموقع بين حكومة جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية".

وعقب حفل الافتتاح، عُقدت جلسة حوارية حول عمق العلاقات المصرية السودانية، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير هاني صلاح مساعد وزير الخارجية للسودان وجنوب السودان، السفير الصادق عمر نائب سفير السودان بالقاهرة، والدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية.

جدير بالذكر أن برنامج المنتدى يتضمن العديد من ورش العمل أهمها ورشة عمل حول تطور العلاقات المصرية السودانية من خلال الشباب، وورشة عمل حول سياسة ريادة الاعمال في البلدين، وورشة عمل أخري حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المصري السوداني، تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين الشقيقين، وزيارة العديد من الأماكن السياحية، بالإضافة إلى زيارة حاضنة الأعمال بجامعة النيل، وزيارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وأيضاً يضم البرنامج تنظيم العديد من التدريبات للشباب المشارك.