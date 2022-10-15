إيمان العاصي تستعرض جمال ملامحها فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة ايمان العاصي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ايمان العاصي بإطلالة ناعمة، بمكياج جذاب مستعرضة جمال ملامحها، مما نال إعجاب متابعيها.



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تواصل النجمة ايمان العاصي تصوير دورها في مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى.

وانتهت إيمان العاصى مؤخراً من تصوير فيلم "فى عز الظهر" مع النجم المصرى العالمى مينا مسعود الذى يخوض بالفيلم أولى تجاربه بمصر،ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته شيرين رضا، ميرنا نور الدين، جميلة عوض، ومحمد على رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار اكشن تشويقى.

وشاركت إيمان العاصى فى دراما رمضان الماضى، بمسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، ميرنا نور الدين، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى وعدد كبير من الفنانين.



يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم "فارس" وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.



فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.