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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية فى بورسعيد.. صور وفيديو

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية فى بورسعيد

نجحت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد في السيطرة على حريق نشب بإحدى الوحدات السكنية بنطاق حى الزهور . 

السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية فى بورسعيد 

كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد تلقت بلاغا يفيد انبعاث أدخنة والسنة لهب من إحدى الوحدات السكنية بعمارات عثمان بن عفان بحى الزهور . 

السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية فى بورسعيد . صور وفيديو

وتم الدفع بسيارة حماية مدنية الي موقع البلاغ تحت إشراف العقيد هانى المهدى رئيس وحدة اطفاء بورسعيد حيث تمكنت من إخماد ألسنة اللهب و السيطرة على الأدخنة المنبعثه نتاج الحريق . 

السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية فى بورسعيد . صور وفيديو

وساعد الوصول السريع لسيارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ فى السيطرة على الحريق قبل امتداده الي الوحدات السكنية المجاورة و التى تعمل بالغاز وتواجه سنترال زهور بورسعيد . 

السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية فى بورسعيد . صور وفيديو

وأكد رئيس وحدة اطفاء بورسعيد أن الحادث لم يسفر عن إصابات كون أصحاب الوحدة السكنية كانوا خارجها.

واضاف رئيس وحدة اطفاء بورسعيد أنه جارى الوقوف على أسباب الحادث وملابساته وتحرير محضر بالواقعة .

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السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية فى بورسعيد . صور وفيديو

من جانبه وجه اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة .  

السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية فى بورسعيد 
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