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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شابين بمشاجرتين فى بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب منذ قليل شابين فى مشاجرتين بمحافظة بورسعيد نقلوا على إثرها لتلقي العلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية 

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي إخطار باستقبال مستشفي الزهور التابعة لهيئة الرعاية الصحية . 

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وأكد الأخطار الاول استقبال مستشفي زهور بورسعيد المصاب بادعاء اعتداء من اخريين المصاب سامي احمد محمد سامي 18 سنه . 

وأوضح الأخطار أن المصاب يعانى من جرح نافذ بالبطن والمشاجره في عمر عبدالعزيز المميز 

كما أكد الأخطار الثانى استقبال مستشفي زهور بورسعيد المصاب بادعاء اعتداء من اخريين المصاب احمد تامر احمد محمد هديه 20 سنه 

وأكد الأخطار إصابة المجنى عليه بجرح نافذ بالفخد الايمن والمشاجره امام الكازينوهات امام المطار. 

تم تكليف فريق البحث الجنائى تحت إشراف اللواء ضياء زامل بسرعة ضبط الجناه و الوقوف على أسباب الحادث و العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة تحقيقاتها 

بورسعيد الرعاية الصحية محافظة بورسعيد هيئة الرعاية الصحية أخبار حوادث بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد

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