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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6800 في وردية عمل واحدة

قناة السويس للحاويات تحقق أعلى معدلات التداول القياسية

عمال قناة السويس
عمال قناة السويس للحاويات

أعلنت شركة قناة السويس للحاويات عن تحقيق واحد من أعلى معدلات تداول للحاويات خلال وردية عمل واحدة (12 ساعة) يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022 ، وهو 6800 حاوية ومتوسط معدل تداول يصل إلى 42 حاوية لكل ساعة تأكيدًا على التنفيذ المثالى للخطة الاستراتيجية التى وضعتها شركة قناة السويس للحاويات.

 

وعن هذا الانجاز عبر المهندس محمود أيوب - الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة قناة السويس للحاويات - عن بالغ سعادته بتحقيق هذا الحجم من التداول ، و الذي يعد إنجازًا عظيمًا يحسب لتاريخ الشركة ويسطر بأيدي العاملين ، مع الأخذ بالاعتبار تحقيق عنصر السلامة الأعلى منذ بداية العمليات فى 2004.

 

الأرقام القياسية والمعدلات الجديدة تحققت بفضل العاملين و ما وصلوا إليه من  مستويات مهنية تسمح بتحقيق تلك الإنجازات

 

وأضاف أيوب بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر جهود العاملين والتعاون المثمر فى جميع قطاعات الشركة و الذين لم يدخروا جهد فى الالتزام بأعلى معايير المهنية و وضع العديد من الخطط المشتركة البديلة فى حالة وجود اى معوقات.

 

مستويات مهنية تسمح بتحقيق تلك الإنجازات

 

وأشار أيوب إلى دور الشركة فى توفير الآليات الجديدة المتبعة والتطوير المستمر في استراتيجيتها سواء الخاصة بتفرد محطة قناة السويس للحاويات بتقديم الخدمات الاستثنائية وتوفيرها لأحدث المعدات أو من خلال مهارات العاملين المكتسبة عبر توفير أحدث البرامج التدريبية و ذلك لما تنتهجه مجموعة ايه بى مولر - ترمينالز التابعة لمجموعة ايه بى موللر - ميرسك  بالعمل بشكل مستمر على تأهيل وتدريب كافة العمالة داخل محطاتها المنتشرة على مستوى العالم ، وذلك إيمانا منها بأن تطوير العامل على المستويين المهني والشخصي يؤثر بصورة مباشرة على ارتفاع مستويات الأداء المهنية للمجموعة.

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ووجه أيوب الشكر لجميع العاملين بالشركة و اللجنة النقابية العاملين بالشركة ، مؤكدًا على أن توفير المناخ المناسب و تهيئة بيئة العمل الجيدة من اهم اسباب نجاح شركة قناة السويس للحاويات.

 

الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة كان لها أثرًا كبيرًا فيما تحقق من أرقام

 

 

من جهته أبدى ستيفن يوجالينجام المدير التنفيذي لشركة "قناة السويس للحاويات" سعادته لما حققته الشركة من إنجازات غير مسبوقة في الموانىء المصرية، وتحقيقها أرقامًا قياسية جديدة، تحققت بفضل العمل المستمر مع الحكومة المصرية التي توفر المناخ الجيد الذي يساعدنا على ضخ استثمارات ، مشيدًا بالدور الكبير للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وأيضا دور هيئة قناة السويس فيما تحقق من انجازات، كذلك أشاد بالدعم والتعاون الواضح الذي تقدمه كافة مؤسسات الدولة وكان له أثرًا كبيرًا فيما وصلنا إليه .

 

وأكد يوجالينجام أن الاستراتيجية التي تنتهجا الدولة لها دورًا كبيرًا في زيادة الاستثمارات وتشجع المستثمرين على ضخ الاستثمارات بصورة متنامية، معربًا عن شكره لكافة شركاء النجاح، سواء من الموظفين في الشركة أو المتعاونين من الجهات الحكومية.

 

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