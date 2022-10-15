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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رسالة إلى المسئولين فى الجيزة.. ستيني يحلم بمأوى وعلاج على نفقة الدولة|فيديو

صدى البلد

في أحد شوارع الجيزة، يتألم رجل ستيني على أرصفة الطريق من أوجاع جسدية ونفسية، تبدلت ظروفه من حال إلي حال بعدما سقط من الدور الثالث أثناء عمله كصنايعي حداد، ويطلب دعم المسئولين ونجدته.

حجازي حسن محمد، أصيب بكسر في الحوض والعمود الفقري إثر سقوطه من الدور الثالث، وتحتاج رجله اليمنى لعمليات ليتحرك بشكل طبيعي، وضعف نظره، وفقد كافة متعلقاته الشخصية، ولا يملك أحد من أهله فكما وصف نفسه "أنا مقطوع من شجرة ومليش حد غير ربنا". 

يعيش حجازي في الشارع بلا مأوى منذ أكثر من ١٠ شهور، ويطلب دعم المسئولين والنظر لحالته بعين الرحمة والرأفة، يحتاج إلى رعاية صحية ومأوى يعيش فيها حياة كريمة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.
 

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

حياة كريمة كسر في الحوض نفقة الدولة الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين

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