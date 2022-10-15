هاني الناظر : سفاجا تحتوي على أكبر مركز لعلاج الصدفية في العالم

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن مصر تمتلك الكثير من المصادر الطبيعية في السياحة العلاجية بصورة غير موجودة في الكثير من الدول.



وتابع" الناظر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، الوادي الجديد والواحات البحرية تحتويان على الكثير من العيون العلاجية، وبحيرة عين الصيرة تصلح للاستشفاء العلاجي، وكذلك البحر الأحمر وسفاجا التي تحتوي على أكبر مركز لعلاج الصدفية في العالم، وفقًا للكثير من الدراسات والأبحاث في المجالات العلمية.

الأوروبيون والعرب

وأضاف: الكثير من الأوروبيين والعرب يأتون لسفاجًا للعلاج من الصدفية، مشيرًا إلى أن الألمان هم من اكتشفوا السياحة العلاجية فى سفاجا، وقاموا بنقل هذه الملحوظة للمسؤولين عن السياحة في البحر الأحمر، فقام بدراسة هذا الأمر مع بعض زملائه لمدة 3 سنوات، وتأكد من أن هذا المكان لا يوجد له منافس في العالم في علاج الصدفية، والمنافس الثاني البحر الميت.



ولفت إلى أن مريض الصدفية في الصباح الباكر يقوم بالاستحمام في الشمس بسفاجا، وبعد ذلك يقوم بالجلوس في الشمس تحت إشراف طبي، لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك يختفي المرض بدون أي علاج.