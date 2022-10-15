عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر : سفاجا تحتوي على أكبر مركز لعلاج الصدفية في العالم

صدى البلد

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق،  إن مصر تمتلك الكثير من المصادر الطبيعية  في السياحة العلاجية بصورة غير موجودة في الكثير من الدول.

 
وتابع" الناظر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، الوادي الجديد والواحات البحرية تحتويان على الكثير من العيون العلاجية، وبحيرة عين الصيرة تصلح للاستشفاء العلاجي، وكذلك البحر الأحمر وسفاجا التي تحتوي على أكبر مركز لعلاج الصدفية في العالم، وفقًا للكثير من الدراسات والأبحاث في المجالات العلمية. 

 الأوروبيون والعرب

وأضاف: الكثير من الأوروبيين والعرب يأتون لسفاجًا للعلاج من الصدفية، مشيرًا إلى أن الألمان هم من اكتشفوا السياحة العلاجية فى سفاجا، وقاموا بنقل هذه الملحوظة للمسؤولين عن السياحة في البحر الأحمر، فقام بدراسة هذا الأمر مع بعض زملائه لمدة 3 سنوات، وتأكد من أن هذا المكان لا يوجد له منافس في العالم في علاج الصدفية، والمنافس الثاني البحر الميت. 


 ولفت إلى أن  مريض الصدفية في الصباح الباكر يقوم بالاستحمام في الشمس بسفاجا، وبعد ذلك يقوم بالجلوس في الشمس تحت إشراف طبي، لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك يختفي المرض بدون أي علاج.

سفاجا الوادى الجديد السياحة البحر الأحمر هاني الناظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

كنت مريضة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

من اليوم وحتى ديسمبر.. فرصة للفوز بـ 200 ألف جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

لا حرب وعقوبات بل سلام وعمل .. مظاهرات بإيطاليا لوقف التصعيد ضد روسيا

60% .. مفاجأة بشأن استيراد السيارات | فيديو

مدير الحرب الكيميائية يكشف أهمية استخدام الدخان في نصر أكتوبر | فيديو

هذا السلوك | رئيس شعبة الأرز يكشف سببًا رئيسيًا لزيادة سعر الكيلو

من الآن .. أول تعليق لـ كولر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

شكوى بـ مدرسة الذهب والمجوهرات من مكتب التنسيق .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب الطقس .. ونصائح مهمة لـ الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ