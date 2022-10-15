هاني الناظر: 30 مليار دولار عوائد السياحة العلاجية حال تنشيطها في مصر

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن سفاجا محاطة بالكثير من الجزر، ومحاطة بالجبال شاهقة الارتفاع، وهذه الجبال تعتبر حائط صد طبيعيا ضد الرياح المحملة بالأتربة، وتيار المياه في هذه المنطقة بطيء، مما يزيد من نسبة الملوحة، وهذا ما يساهم في العلاج من الصدفية.

وتابع" الناظر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت البديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن سيناء تحتوي على أماكن علاجية كثيرة مثل عيون موسى وحمام فرعون، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على 1490 عين طبيعية معظمها مياه كبريتية تستخدم في العلاج الاستشفائي، ولكن للأسف العلاج عشوائي، حيث يقوم البدو بمساعدة السياح في النزول إلى هذه العيون.

السياحة العلاجية

ولفت إلى أن السياحة العلاجية مهمة جدًا، لأن السائح العادي من الممكن أن يأتي 4 أيام ، بينما السائح في السياحة العلاجية يستمر على الأقل 4 أسابيع.

مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية إذا استغلت بالشكل الأمثل فمن الممكن أن تساهم في زيادة الدخل القومي، معقبًا: "السياحة العلاجية منسية، السياحة العلاجية إذا استغلت فقد تدخل لمصر سنويًا 30 مليار دولار".