ذا روك يروج لفيلمه الجديد Black Adam.. فيديو

روج الفنان داوين جونسون الشهير بـ ذا روك لفيلمه الجديد "Black Adam" وذلك من خلال نشر بعض لقطات الفيديو من أحداث الفيلم.

ونشر الفنان داوين جونسون، فيديو ترويجي لفيلمه "Black Adam” من خلال حسابه الرسمي على تطبيق «انستجرام» وعلق عليه قائلًا: احصل على تذاكر لك الآن احجز أونلاين واحصل على مقعدك المفضل في مسرحك المفضلة".

‎تدور أحداث الفيلم حول قصة بطل يحمل نفس الاسم Black Adam، وهي شخصية خيالية ظهرت لأول مرة في القصص الكرتونية المصورة التي تنشرها دي سي كوميكس، في الأربعينيات.

‎يعرض عن بلاك آدم أنه كان شرير فاسد فيما مضى، ثم أصبح بطل من نوع مختلف دائما مخالف للأعراض وغير متوقع تصرفاته، ومعروف بتجاهله للقواعد والاتفاقيات.

‎الفيلم من إخراج جومي كوليت سيرا، ويشارك في بطولته بيرس بروسنان، سارة شاهي، ألديس هودج، مع الممثل التونسي مروان كنزاري.