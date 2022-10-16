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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي : الإعلام أصبح سلاحا تحارب به الدول بعضها | فيديو

نشأت الديهى
نشأت الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دور الإعلام أخطر من أن يترك في يد الإعلاميين، مشيرًا إلى أن إعلام الحرب إنتهى ،وأصبح الآن هناك ما يسمى بحرب الإعلام.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten" قائلا:" الدول الآن تحارب بعضها من خلال الإعلام وأنه أصبح سلاحًا في الحروب، والشاشات مثل الطائرات، والكلمات رصاصات".

دول العالم 

وأشار الإعلامي نشأت البديهي إلى أن  دول العالم تستخدم الإعلام في تدمير دول وشن حروب سياسية واقتصادية.

وعقب الديهى  "هناك دول دمرت بالإعلام ،وهناك دول استطاعت أن تحافظ على تماسكها بسبب امتلاكها إعلام محلي قوي".
 

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