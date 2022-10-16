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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يتابع استعدادات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات لإقامة مسابقة القران الكريم

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا ، لبحث استعدادات المحافظة لتنفيذ مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني فى دورتها السادسة لعام 2023 ، باسم الشيخ المبتهل  " نصر الدين طوبار" .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا والأمانة الفنية للمسابقة ، والشيخ عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والإعلامي عادل المصيلحى المنسق العام والمدير التنفيذي للمسابقة، والدكتور جمال عواد مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد.

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واستعرض محافظ بورسعيد ، فى بداية اللقاء الترتيبات والتنسيقات التى تم اتخاذها من قبل أعضاء اللجنة، حيث أكد محافظ بورسعيد على أهمية تنفيذ المسابقة على أرض بورسعيد، كونها تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتعكس الصورة الحضارية والثقافية للدولة المصرية ، مشيرا إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية.

ووجه محافظ بورسعيد بالاستعداد الكامل بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المسابقة، و تأهيل وتدريب المتقدمين للمسابقة ، مؤكدا على أهمية الانتشار الإعلامي لهذه المسابقة وتداول فعالياتها فى جميع وسائل الإعلام، مشيداً بجهود القائمين على المسابقة والتى نجحت محافظة بورسعيد فى إقامتها على مدار الخمس سنوات السابقة وحققت إشادة واسعة على المستوى المحلى والدولى .

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