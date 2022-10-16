عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا انتصار للدولة ونجاح لمطالب الحوار الوطني

النائب عاطف عثمان
النائب عاطف عثمان كعربان - عضو مجلس النواب

قال النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب، إن استمرار قرارات العفو الرئاسي، انتصار للدولة المدنية في البلاد والحريات وحقوق الإنسان، ونجاح هائل لمطالب الحوار الوطني.

وأضاف كعربان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن استمرار جهود لجنة العفو الرئاسى، فى تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، يبرز جدية الدولة فى التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع، والحرص على نشر حالة من التسامح وفتح الأبواب من جديد أمام الجميع للعمل من أجل صالح الوطن.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى الحرص على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل، وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسى، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط بالمجتمع، وفق الضوابط المعمول بها وألا يكونوا قد تورطوا في دماء أو اعمال قتل أو إرهاب.

وأشار عاطف كعربان إلى أن عدم اقتصار أعمال لجنة العفو الرئاسي، على استمرار قرارات الإفراج ولكن التدخل لإعادة دمج المفرج عنهم، سواء بالعودة لوظائفهم مرة أخرى أو الدراسة، أو رفع أية آثار أخرى ناجمة عن تواجدهم فى الحبس، يظهر مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمفرج عنهم والعمل على ضمان حياة كريمة ومستقبل جيد لهم.

واختتم أن قرارات العفو الرئاسي، ترسيخ لدولة القانون وتأكيد لقوة الدولة وخطوة هامة نحو الجمهورية الجديدة والانفتاح على التعامل مع كل الأطراف.

العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي إرهاب اعمال قتل الحبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

نشر صورًا غريبة من غرفة نومه.. عريس يثير الجدل بقصة سحر سفلي أفسد حياته

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر؟

إعدام الكتاكيت بسبب قلة الأعلاف.. فيديوهات متداولة داخل مزارع الدواجن.. شاهد

ترشيحاتنا

ماهى الشروط المطلوبة لاستيراد سيارة ملاكي من الخارج

انتظروا الجلسة المقبلة.. محامي عريس الإسماعيلية: سنقدم ما يثبت براءة موكلي

العربية اتقلبت بيهم|القصة الكاملة لمصرع 3 وإصابة 13 آخرين في حادث المنيا

مصطفى كامل يبدأ اجتماع الأول في نقابة المهن الموسيقية بتوقيع قرارات

كيف يثقل العبد موازينه بالحسنات يوم القيامة؟.. داعية يكشف عن 3 أعمال

صندوق النقد: قرض مصر سيؤدي لانخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهم شيرين عبد الوهاب.. لعنة الرباط الصليبي تطارد الفنانين

لافتات حفل چورج وسوف تغزو الإسكندرية

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر؟

فستان أطفال.. سعر غير متوقع لإطلالة أنغام في برنامجها الجديد

فيديو

نجمات أصبن بـ سرطان الثدي وقضين عليه.. فيديو

تعدي واحتجاز.. شيرين تتهم شقيقها بضربها بعد التصالح مع حسام حبيب

مخدرات أم ثلج.. احتفال أحمد عبد القادر بعد هدفه يسبب أزمة

شابان متهوران يقلدان سائق طريق السويس.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ