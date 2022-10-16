نائب: استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا انتصار للدولة ونجاح لمطالب الحوار الوطني

قال النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب، إن استمرار قرارات العفو الرئاسي، انتصار للدولة المدنية في البلاد والحريات وحقوق الإنسان، ونجاح هائل لمطالب الحوار الوطني.

وأضاف كعربان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن استمرار جهود لجنة العفو الرئاسى، فى تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، يبرز جدية الدولة فى التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع، والحرص على نشر حالة من التسامح وفتح الأبواب من جديد أمام الجميع للعمل من أجل صالح الوطن.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى الحرص على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل، وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسى، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط بالمجتمع، وفق الضوابط المعمول بها وألا يكونوا قد تورطوا في دماء أو اعمال قتل أو إرهاب.

وأشار عاطف كعربان إلى أن عدم اقتصار أعمال لجنة العفو الرئاسي، على استمرار قرارات الإفراج ولكن التدخل لإعادة دمج المفرج عنهم، سواء بالعودة لوظائفهم مرة أخرى أو الدراسة، أو رفع أية آثار أخرى ناجمة عن تواجدهم فى الحبس، يظهر مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمفرج عنهم والعمل على ضمان حياة كريمة ومستقبل جيد لهم.

واختتم أن قرارات العفو الرئاسي، ترسيخ لدولة القانون وتأكيد لقوة الدولة وخطوة هامة نحو الجمهورية الجديدة والانفتاح على التعامل مع كل الأطراف.