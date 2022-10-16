عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة أسيوط الأهلية: الحكومة تدعم الطلبة بـ 50% من المصروفات ..فيديو

جامعة أسيوط الأهلية
جامعة أسيوط الأهلية

وصف الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، وجود الجامعات الأهلية فى مصر قائلا:" الحلم اصبح واقع".

وأكد المنشاوى خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن جامعة أسيوط الأهلية من أكبر المشروعات الاستراتيجية لتطوير التعليم، كما أنه يضيف الكثير للبحث العلمى.

 الرئيس السيسى

ولفت  القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الرئيس السيسى أكد على ضرورة صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى عددا من التخصصات المتداخلة. 
وأكد  القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، أن الحكومة تدعم الطلاب فى الجامعات الأهلية بحوالى 50% من المصروفات.

 


 

تطوير التعليم جامعة اسيوط الرئيس السيسي الجامعات الاهلية رئيس جامعة أسيوط الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 3 في الدوري الإسباني

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

كيف كانت تعامله..7 صور تكشف علاقة شيرين عبد الوهاب بشقيقها | شاهد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

ترشيحاتنا

خطإ على هالاند. إلغاء هدف لـ مانشستر سيتي في شباك ليفربول

السجن والغرامة والحرمان من التموين عقوبات البناء على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

الزراعة: كل الجهات المعنية مهتمة بحل أزمة نقص الأعلاف

بريطانيا.. الملك تشارلز يبيع 12 حصانا ورثها عن والدته

أرسنال يفوز على ليدز يونايتد ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

انفراجة جديدة.. بشري لمربي الدواجن بعد قرارات الحكومة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند إضافة الريحان للشاي

بالتايجر اللافت.. هبة مجدي تستعرض جمالها على انستجرام

بإطلاله شتويه جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل| شاهد

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل أكلتين غير تقليدتين

فيديو

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

مزق روشتة طبيب الأورام| طبيب الأعشاب النصاب تسبب في وفاة سيدة.. فيديو

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ