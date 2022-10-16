جامعة أسيوط الأهلية: الحكومة تدعم الطلبة بـ 50% من المصروفات ..فيديو

وصف الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، وجود الجامعات الأهلية فى مصر قائلا:" الحلم اصبح واقع".

وأكد المنشاوى خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن جامعة أسيوط الأهلية من أكبر المشروعات الاستراتيجية لتطوير التعليم، كما أنه يضيف الكثير للبحث العلمى.

الرئيس السيسى

ولفت القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الرئيس السيسى أكد على ضرورة صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى عددا من التخصصات المتداخلة.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، أن الحكومة تدعم الطلاب فى الجامعات الأهلية بحوالى 50% من المصروفات.



