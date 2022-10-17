كيف آخذ حقي ممن سبني وشتمني ؟.. الإفتاء: احذر من عواقبه

سب الدين .. جريمة عظيمة فى الشريعة أذا أراد بها صاحبها دين الله- تعالى-، وهو أمر مستفظع مستقبح يؤدي بصاحبه الى درجة قبح يحل به إلى الكفر وذلك اذا قصد ذلك الديانة، أما إذا لم يقصد الديانة وقصد الشخص ذاته؛ فإن هذا أمر مستقبحًا وليس محمودًا ومذمومًا فى الغاية، فضلًا عن أنه كبيرة من الكبائر وحرامًا، فلا يجوز سب الدين أو سب غير المسلم فلا يسب له دينه لأنه يؤدي إلى سب دين المسلمين.



دعاء المظلوم مستجاب، فالله- سبحانه- يقبل دعاء المظلوم، فإذا ما ظلم الإنسان؛ له أن يدعو على ظالمه، أو أن يفوض أمره إلى الله، ويقول: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، هكذا ردت دار الإفتاء على سؤال ورد اليها مضمونة: "كيف أأخذ حقي ممن سبني وشتمني؟".

كيف أأخذ حقي ممن سبني وشتمني ؟

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء،خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار بموقع "فيسبوك"، أنه لو عقدت جلسات عرفية، ووقع عليه جزاء بسبب خطئه يطبق ولا شيء في ذلك؛ ليتحمل نتيجة خطئه.



واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». أخرجه البخاري.

وأشار إلى أن

حكم سب الدين فى وقت الغضب ؟

فعل خطير بينه وبين الكفر شعره، فإذا لم يكن يقصد سب الدين وهو الملة فيكون عاصي.



هل سب الدين خروج عن الملة ؟

قال العلماء إن من يقول أو يتلفظ بلفظه تخرجه من الدين لابد أن يكون عالمًا مختارًا فلو لم يكن عالمًا بالحكم أو كان مكروها فليس فى ذلك خروج عن الملة، وإذا حدث ذلك منك وأنت فى حالة غضب فليس عليك إلا الاستغفار والتوبة والإنابة والندم على هذا الذنب والله سبحانه وتعالى غفور رحيم.