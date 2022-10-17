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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. الشركة القابضة للكهرباء تغير محول الصعايدة بالعزازي الشرقية.. صور

تغير محول الصعايدة
تغير محول الصعايدة بالعزازى

في استجابة سريعة لما تم نشره في “صدى البلد “ تحت عنوان “ أهالي قرية العزازي بالشرقية يطالبون بتغيير محول كهرباء الصعايدة ” كلفت شركة القناه لتوزيع الكهرباء ، بتغير محول الصعايدة بالعزازى هندسة كهرباء الخطاره الذى كان يُعرِّض حياة سكان المنطقة لخطر الصعق بالكهرباء .


جاء ذلك بعد شكوى أهالى قرية العزازى  - التابعة لمركز فاقوس -  بمحافظة الشرقية  من ضعف محول كهرباء الصعايدة المتواجد منذ ١٢سنة ويعمل على تشغيل ٣عزب كثافه سكنيه كبيره والكهرباء ضعيفة حرقت الأجهزة الكهربائية عندنا بسبب ان المحول مشغل مسافه أكتر من ١٠٠٠ متر ، وناشد المسئولين بمحافظة الشرقية ومسئولي الشركة القابضة لكهرباء مصر بسرعة حل المشكله و العمل على تغير هذا الحول رأفة بحال الأهالى .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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محافظة الشرقية القابضة للكهرباء الأجهزة الكهربائية قرية العزازى

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