ضد سياسات الاتحاد الأوروبي.. مظاهرات في بلجيكا بسبب أزمة الطاقة| فيديو

أفادت وسائل الإعلام البلجيكية، بمشاركة الآلاف في مظاهرة في بروكسل بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي التي شلت الاقتصاد وأدت إلي ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت قناة “RTBF” البلجيكية، إن “حوالي 4000 شخص تجمعوا بعد ظهر اليوم الأحد في وسط بروكسل لحضور مظاهرة يوم العدالة".

وأشارت إلى أن هؤلاء هم في الأساس من السكان الذين عارضوا بالفعل الإجراءات التي تم اتخاذها استجابة لوباء فيروس كورونا، لكن استياءهم لم يعد يقتصر على ذلك.

وقالت القناة: "التضخم وأسعار الطاقة مصدر قلق لهم أيضا، الجميع غاضب بشكل خاص من السياسيين ولكن أيضا من وسائل الإعلام”.

وأشار صحيفة “لو سوار” البلجيكية، إلى أن "غضب المتظاهرين وسوء فهمهم بشأن وباء كورونا والتدابير والتطعيمات والأقنعة وشهادات كورونا لا يزال قوياً، لكن التضخم المتزايد وأسعار الطاقة غير المنضبطة على ما يبدو دفعت العديد من المتظاهرين إلى الشوارع".

ولم ترد أنباء عن وقوع حوادث خلال الاحتجاج، ومع ذلك، كان يتم سماع أصوات المفرقعات بانتظام.