بعد إدمانها المخدرات.. الجمهور عن بنات شيرين عبد الوهاب: ذنبهم إيه؟

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل ، بعد أزمتها الأخيرة ودخولها مستشفى الأمراض النفسية.



وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اخر فيديو قامت بنشره شيرين عيد الوهاب من بناتها احتفالا بها بعيد ميلادها، وعلق البعض: ذنبهم ايه .. حرام بناتها".





وقالت والدة شيرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب؛ "أن بعد حفل شيرين الأخير اتي حسام حبيب إليها ومكثوا داخل الاستوديو لمدة ٣ أيام يتعاطون المخدرات.

وفي هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور شيرين والدتها.

وأضافت "كريمة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب قامت بعمل خناقة مع والدتها وابنتها وقامت بطردهم جميعا من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات، قائلة: "قولتلها إنتي إيه اللي بتعمليه دا .. قالتلي انا شيرين عبد الوهاب وعارفه بعمل ايه كويس .. ويلابرا من بيتي كلكم".





وتابعت والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب أن كانت هناك خلافات بينهم وبين حسام حبيب من قبل بسبب ما كان يقوم بهمع شيرين عبدالوهاب.





وقام حسام حبيب، بالانتظار خارج المستشفي للاطمئنان على حالة شيرين عبد الوهاب والوقوف بجانبها ورد الجميللها بعد التنازل عن القضايا التي بينهما والتي عرضتها للضرب من جهه شقيقها.





و فى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور جمعت بين حسام حبيب و شيرين.





وقد نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” فيديو لها برفقةالاعلامية اسعاد يونس.





وتالقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بفستان باللون الاخمر الهادىء مكشوف الاكتاف وهو ما جعل اطلالتها بسيطة،ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.









فى أول رد لها بعد الصلح مع حسام حبيب ، نشرت شيرين عبد الوهاب عبر ستوري صفحتها على إنستجرام بيانا خاصبها .





وجاء في البيان :" تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل تقدير واحترام لـ حسام حبيب وحرصًا منها علىاستمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن أنها تم التصالح معه بشأن القضايا التيكانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة.





وتابعت :" قام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامةوأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة.

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