عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إدمانها المخدرات.. الجمهور عن بنات شيرين عبد الوهاب: ذنبهم إيه؟

بنات شيرين
بنات شيرين

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل ، بعد أزمتها الأخيرة ودخولها مستشفى الأمراض النفسية.
 

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اخر فيديو قامت بنشره شيرين عيد الوهاب من بناتها احتفالا بها بعيد ميلادها، وعلق البعض: ذنبهم ايه .. حرام بناتها".


 

وقالت والدة شيرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب؛ "أن بعد حفل شيرين الأخير اتي حسام حبيب إليها ومكثوا داخل الاستوديو لمدة ٣ أيام يتعاطون المخدرات.

 

وفي هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور شيرين والدتها.

 

وأضافت "كريمة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب قامت بعمل خناقة مع والدتها وابنتها وقامت بطردهم جميعا من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات، قائلة: "قولتلها إنتي إيه اللي بتعمليه دا .. قالتلي انا شيرين عبد الوهاب وعارفه بعمل ايه كويس .. ويلابرا من بيتي كلكم".


 

وتابعت والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب أن كانت هناك خلافات بينهم وبين حسام حبيب من قبل بسبب ما كان يقوم بهمع شيرين عبدالوهاب.


 

وقام حسام حبيب، بالانتظار خارج المستشفي للاطمئنان على حالة شيرين عبد الوهاب والوقوف بجانبها ورد الجميللها بعد التنازل عن القضايا التي بينهما والتي عرضتها للضرب من جهه شقيقها.


 

و فى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور جمعت بين حسام حبيب و شيرين.


 

وقد نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” فيديو لها برفقةالاعلامية اسعاد يونس.


 

وتالقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بفستان باللون الاخمر الهادىء مكشوف الاكتاف وهو ما جعل اطلالتها بسيطة،ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.


 


 

فى أول رد لها بعد الصلح مع حسام حبيب ، نشرت شيرين عبد الوهاب عبر ستوري صفحتها على إنستجرام بيانا خاصبها .


 

وجاء في البيان :" تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل تقدير واحترام لـ حسام حبيب وحرصًا منها علىاستمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن أنها تم التصالح معه بشأن القضايا التيكانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة.


 

وتابعت :" قام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامةوأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة.

https://www.instagram.com/tv/CbaQWYgoZB8/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

 

B0592910-34F5-460E-B920-8BC9E1CDA1BC
B0592910-34F5-460E-B920-8BC9E1CDA1BC
3D0057AF-9EC2-44EF-B4F3-61C24608C8AF
3D0057AF-9EC2-44EF-B4F3-61C24608C8AF
75A107F7-DAE8-4C97-BAB9-CDABF9F1FB5A
75A107F7-DAE8-4C97-BAB9-CDABF9F1FB5A
D7F6AE12-AC9C-445E-BE12-4518891C390C
D7F6AE12-AC9C-445E-BE12-4518891C390C
E1C02EBA-B8FC-4AFF-88EF-48143925A20A
E1C02EBA-B8FC-4AFF-88EF-48143925A20A
26BEBF6F-0F4B-486A-8634-A5CB34EAC2DC
26BEBF6F-0F4B-486A-8634-A5CB34EAC2DC
6B905BBE-9C87-4D0C-BD0B-FB7EC8A82D1D
6B905BBE-9C87-4D0C-BD0B-FB7EC8A82D1D
3BAED58E-0E26-4A9B-B230-B9BB197DD1B4
3BAED58E-0E26-4A9B-B230-B9BB197DD1B4
CB69CDE7-A581-4755-B489-6AA8E2BBD831
CB69CDE7-A581-4755-B489-6AA8E2BBD831
شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب امراض نفسية حسام حبيب شيرين عبدالوهاب الفنانة شيرين بنات شيرين عبد الوهاب تريند مؤشر البحث على موقع جوجل حالة شيرين عبد الوهاب الإعلامي عمرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب: المستشفى قدم للنيابة مستندات تثبت تعاطيها المخدرات

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

موضوعات متعلقة

أنا عارفه بعمل إيه.. والدة شيرين: طردتنا وقالتنا يلا برا من بيتي

شيرين عبد الوهاب ..مفسرة أحلام تكشف سرها منذ شهر مارس الماضى

ترشيحاتنا

حكم المجربات الشرعية في الدعاء والذكر.. وأول ما يقال عند الاستفتاح

بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج من الإدمان.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

محامي شيرين عبد الوهاب: كنت أريد إخراجها من المستشفي على مسؤوليتي الخاصة.. فيديو

محامي شيرين عبد الوهاب: شقيقها ومعه عدة أشخاص قاموا بضربها داخل شقتها.. فيديو

إصابة 8 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إدمانها المخدرات.. الجمهور عن بنات شيرين عبد الوهاب: ذنبهم إيه؟

بعد دخول شيرين المصحة.. طبيب: مدمني المخدرات والكحول يميلون للتخلص من حياتهم

أنا عارفه بعمل إيه.. والدة شيرين: طردتنا وقالتنا يلا برا من بيتي

مرض مزمن.. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف سرا جديدا عن طلاقها

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ