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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رجعت لنفسي في ليلة عاشوراء وفليسقط الرجالة.. أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب إنها تربطها علاقة صداقة مقربة من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر تصل إلى نحو 20 عاما منذ بداية عملهما سويا على أغنية "بحبك أوي". 

وأكدت شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع برنامج معكم منى الشاذلي، أن أيمن بهجت قمر من أكثر الأشخاص الذين كانوا بجانبها في أزماتها ولم يتخل عنها. 

وأشارت شيرين عبد الوهاب إلى أنها تتمنى العودة لاستكمال تعليمها مثلما فعل أيمن بهجت قمر مؤخرا وحصل على البكالوريوس موضحة أنا التعليم والمذاكرة وإتباع الروتين أمر هام. 

وقالت:" الروتين مهم عشان الفنان ميحسش باكتئاب.. وأنا بحب الجمهور كله وبحييه عشان وقفوا معايا". 

 

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن عودتها للتمثيل قريبا في فيلم كوميدي من تأليف أيمن بهجت قمر إلى جانب العديد من الأغنيات المشتركة بينهما بحسب تصريحاتها التلفزيونية. 

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وقالت شيرين  إنها ليست في عزلها ولكنها تفضل السكينة والهدوء والبعد عن الأضواء لكنها تتواصل بصفة مستمرة مع أصدقائها ومنهم أيمن بهجت قمر موضحة:" بطمن عليه وبيطمن عليا كل يوم". 

 

وتحدثت عن حياتها العاطفية حاليا موضحة:" رفعت شعار لا حب مع الحياة ولا حياة مع الحب.. فلتسقط الرجالة.. واللي جاي حب العمل بس لأنه الحاجة الوحيدة اللي إديت لها واديت لي.. إدتني حب ودعوات الناس".

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن سبب عودتها للأضواء وللحياة مؤخرا قائلة:" رجعت لنفسي في ليلة عاشوراء وأنا مش متوضية ولا صايمة..الناس لما دعت لي بجد من قلبها ده وصلني ورجعت شيرين تاني". 

شيرين عبد الوهاب برنامج معكم منى الشاذلى ايمن بهجت قمر الفنانة شيرين عبد الوهاب فيلم كوميدي

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