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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هالاند لا يستطيع إحراز هدف مثله .. خالد الغندور يعلق على هدف صلاح فى السيتى | شاهد

صدى البلد

علق الاعلامى خالد الغندور ، على هدف محمد صلاح ، لاعب نادى ليفربول الانجليزى فى شباك  مانشستر سيتيفى المبارة التى انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف . 

 

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك  “ لو هالاند من النرويج صلاح من نجريج هالاند لا يستطيع احراز هدف مثل هدف محمد صلاح تحضين و لف و سبرينت و ركنة و هدف الفوز في اهم لقاء فهمتم يعني ايه احسن لاعب في العالم و كلمة اخيرة داروين لاعب اناني جدا ”. 

 

و حسم ليفربول قمة الدوري الإنجليزي لصالحه بانتصاره على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

 

و انتصار ليفربول رفع رصيدهم لـ 13 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

 

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