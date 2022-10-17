هالاند لا يستطيع إحراز هدف مثله .. خالد الغندور يعلق على هدف صلاح فى السيتى | شاهد

علق الاعلامى خالد الغندور ، على هدف محمد صلاح ، لاعب نادى ليفربول الانجليزى فى شباك مانشستر سيتيفى المبارة التى انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف .

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك “ لو هالاند من النرويج صلاح من نجريج هالاند لا يستطيع احراز هدف مثل هدف محمد صلاح تحضين و لف و سبرينت و ركنة و هدف الفوز في اهم لقاء فهمتم يعني ايه احسن لاعب في العالم و كلمة اخيرة داروين لاعب اناني جدا ”.

و حسم ليفربول قمة الدوري الإنجليزي لصالحه بانتصاره على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

و انتصار ليفربول رفع رصيدهم لـ 13 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.