برلمانية: لجنة العفو الرئاسي تعمل على قدم وساق في ملف الإفراجات والدمج السياسي

قالت النائب أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب؛ إن الحوار الوطني فصل جديد في الحياه السياسية وانفراجة حقيقية؛ لأن الحوار هو تأسيس الحياة ولابد من تأمين المناخ للراي الآخر.

وأضافت أميرة صابر خلال لقاءها في برنامج “مساء دي إم سي” على قناة “دي إم سي” الفضائية؛ أن لجنة العفو الرئاسي تعمل على قدم وساق في ملف الإفراجات وملف الدمج السياسي للمفرج عنهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين؛ أنه من طول فترة الجلسات في الحوار الوطني وذلك بسبب البحث الدائم مساحه رغم الآراء المتضادة مضيفه أن لا يوجد حياه سياسيه بدون رأي أخر.

وتابعت أن تنسيقيه شباب الأحزاب في مجلس بعضها يميني وبعضها يساري بمعنى عند على قانون بعضهم يرفض والبعض الآخر يوافق على نفس القانون.