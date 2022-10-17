بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

بعد شائعات تعاطي الفنانة شيرين عبد الوهاب للمخدرات خلال الساعات القليلة الماضية والجدل المثار حول ظهورها بوزن زائد عن المعتاد.

وتهكم رواد السوشيال ميديا، أن السبب وراء زيادة وزنها هو الحمل ونفيها لذلك قائلة: «أنا عندي انتفاخ وقولون»

إلا أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل من جديد بين رواد السوشيال ميديا بعد ظهورها مع طبيبها المتخصص في علاج الإدمان في حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي للموسيقى والغناء.

وقد جاء ضمن تصريحات محامي شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية أن الفنانة شيرين اتفقت مع أسرتها على قيامها بالابتعاد لبعض الوقت عن الفنان حسام حبيب بعد الصلح واستغلال هذه تلك الفترة في علاج إدمانها .

هل من الممكن أن يكون أن تكون شائعات أدمان الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الساعات القليلة الماضية سبب في زيادة وزنها فوفقا لموقع “timesofindia” قد يتسبب محاولة التعافي من الإدمان ومن عن غير قصد في زيادة الوزن ، مما قد يؤدي بدوره إلى السمنة ومشاكل القلب وزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري والحالات الصحية الأخرى المرتبطة بالوزن.

الفنانة شيرين عبد الوهاب

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يحدث بها ذلك:

على الرغم من وجود العديد من العقاقير - مثل الكوكايين والمنشطات - التي يمكن أن تقلل الشهية ، يمكن أن تزيد العقاقير الأخرى الجوع.

يعد المثال الأكثر شيوعًا على ذلك هو تأثير الحشيش ، لأنه غالبًا ما يؤدي إلى الرغبة الشديدة لدى أولئك الذين يتعاطون المخدرات. قد يجد متعاطو الماريجوانا أو المدمنون أنه بمرور الوقت ستؤدي هذه الرغبة الشديدة إلى زيادة الوزن بشكل مفرط.

زيادة وزن شيرين

اكتساب الوزن

بالنسبة للعقاقير غير المشروعة الأخرى ، مثل المواد الأفيونية ، يمكن أن تختلف التأثيرات من شخص لآخر.

في حين أن المسكنات قد لا تزيد من الشهية ، فمن المعروف أنها تقلل التمثيل الغذائي لدى بعض المستخدمين وتسبب نقصًا حادًا في الطاقة.

نتيجة لذلك ، قد يجد الأفراد الذين يتعاطون المواد الأفيونية أنهم يكتسبون الوزن ويفقدون الشكل بسبب الانخفاض الحاد في النشاط البدني .

تعاطي المخدرات والاكتئاب

على سبيل المثال ، قد يجد الأفراد الذين يتعاطون المخدرات ويعانون من الاكتئاب أن وزن أجسامهم ينخفض ​​بسبب نقص الطاقة والحافز لممارسة الرياضة. الاكتئاب والتوتر - المرتبطان عادة بتعاطي المخدرات - قد يشجعان الأفراد على الشعور بالراحة في تناول الطعام ؛ إذا خرجت هذه المشاكل عن السيطرة ، فإن زيادة الوزن هي عرض جانبي محتمل.