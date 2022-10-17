محامي شيرين عبد الوهاب: شقيقها ومعه عدة أشخاص قاموا بضربها داخل شقتها.. فيديو

نفى ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حقيقة وجود أشخاص أسفل المستشفى يقومون بالمشاورة لها مؤكدا أنه لا وجود لهذا من الأساس، مشيرا إلى أنه فوجئ بوجود حسام حبيب أمام المستشفى وكانت هذه أول مرة يراه حقيقيا.

وأضاف "قنطوش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن حسام حبيب قال له أنه هو الوحيد الذي تحرك لإنقاذ شيرين عبد الوهاب مما هي فيه ولكنه لم يفهمها في تلك الوقت.

وتابع محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن حسام حبيب أبلغه أن شقيق شيرين دخلوا عليها في شقة بالتجمع الخامس وكان معه عدة أشخاص وقاموا بضربها وأخذها غصبا عنها وادخلوها المستشفى.