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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتال شرس بين القوات الأوكرانية والروسية في مدينتي سوليدار وباخموت .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن قتالا عنيفا يدور في مدينتي سوليدار وباخموت متع القوات الروسية جنوب شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب الأحد: "النقاط الساخنة الرئيسية في دونباس هي سوليدار وباخموت ، حيث يستمر القتال العنيف".

وأشار زيلينسكي إلى أن الوضع الأكثر صعوبة يدور في باخموت، حيث تشن القوات الروسية هجوما قويا على المدينة سعيا للسيطرة عليها. 

في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بوقوع عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، بينما قال زيلينسكي إن العديد من المدن الأوكرانية تعاني من نقص في الكهرباء.

وأضاف الرئيس الأوكراني "في بعض مدن ومناطق أوكرانيا، يتعين على مهندسي الطاقة أن يحدوا من الإمداد بالكهرباء حتى يعمل النظام بأكمله بطريقة مستقرة".

ودعا الأوكرانيين إلى خفض استهلاك الكهرباء بين الساعة 5 مساء، و11 مساء.

وبحسب تقارير إعلامية أوكرانية، سُمع دوي انفجارات في مدينتي ميكولايف وأوديسا ليل الأحد، وكذلك منطقتي أوديسا وخاركوف.

وفي ميكولايف، اندلع حريق في موقع لتخزين الوقود بعد الإبلاغ عن الانفجارات. أما في منطقة سومي، أفادت السلطات المحلية بتنفيذ انقطاع طارئ للتيار الكهربائي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.
 

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انفجارات تهز أنحاء أوكرانيا.. وانقطاع الكهرباء في عدة مناطق

الرئيس الأوكراني زيلينسكي القوات الروسية أوكرانيا دونباس باخموت الأوكرانيين الانفجارات

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