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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتي نصف نقل بكفر الشيخ

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص بكفر الشيخ، صباح اليوم، الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين «نصف نقل» بطريق عزبة الشيخ، وجرى نقل 3 مصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، ورفض أحد المصابين الذهاب إلى المستشفى.

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وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بطريق عزبة الشيخ، ووجود مصابين.

 

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين  الثلاثة إلى المستشفى العام وهم تامر .م 45 سنة، الكفر الجديد ،كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أشرف.أ 55 سنة الكفر الجديد، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورضا.م 40 سنة، الكفر الجديد، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصاب رفض النقل بالإسعاف.

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