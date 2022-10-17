نشرة أخبار العالم.. عبد اللطيف رشيد يتسلم رئاسة العراق.. إلغاء خطة ليز تراس الاقتصادية.. ونتنياهو يكشف عن تهديد أوباما له

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الموضوعات والأخبار التي ركزت على الشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

رسميا.. عبد اللطيف رشيد يتسلم رئاسة الجمهورية العراقية في قصر السلام

جرت في قصر السلام بالعاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الاثنين، مراسم تسلم عبد اللطيف رشيد رئاسة الجمهورية.

وانتخب مجلس النواب العراقي، في وقت سابق، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح، وحصل رشيد على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً.

بعد إعلان فشلها.. وزير مالية بريطانيا يلغي خطة ليز تراس الاقتصادية

أعلن وزير المالية البريطاني جيرمي هانت اليوم الاثنين أن الحكومة ألغت جميع الإجراءات الاقتصادية السابقة والتي اشتملت على تخفيضات ضريبية للأثرياء، وذلك بعد موجة انتقادات واسعة تعرضت لها.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن خطط ليز تراس لخفض الضرائب والتي تسببت في إحداث اضطراب في الأسواق، هي خاطئة، مؤكدًا أن هذا ليس رأيه فقط ولكنه رأي شائع.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن تصريحات بايدن مناقضة مع رأي كبار القادة على الساحة الدولية والذين أعربوا مرارًا عن مخاوفهم بشأن الكيفية التي يؤدي بها ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة التضخم في اقتصاداتهم. إذ ارتفع الدولار بنسبة 15% تقريبًا هذا العام حيث شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حملة شرسة لرفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن محاولات ليز تراس لتفادي التضخم من خلال التخفيضات الضريبية للأثرياء أسفرت عن حدوث انخفاض في الجنيه الإسترليني وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لدعم السندات الذهبية.

من جانب آخر، كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية أن رئيسة الوزراء ليز تراس، أصبحت محاصرة وتقاتل من أجل البقاء في منصبها، فيما تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن اجتماع سري لحزب المحافظين من أجل عزلها واختيار رئيس وزراء جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تراس ستحاول تعزيز وضعها "المتهالك" من خلال جمع وزراء حكومتها مساء اليوم الاثنين، ثم الشروع في سلسلة من الاجتماعات مع نواب حزب المحافظين "المتمردين" قبل بحث الميزانية القادمة وإصدارها في غضون أسبوعين.

وقالت الصحيفة: "تقاتل تراس من أجل بقائها السياسي بعد أن هدد نواب حزب المحافظين بالإطاحة بها، وحذر حتى حلفاء لها من أن أمامها أياما فقط للبقاء في منصبها على الرغم من التخلي عن استراتيجيتها الاقتصادية المثيرة للجدل وتعيين جيريمي هانت وزيرًا للمالية بدلا من كواسي كوارتنج".

السعودية.. نجاح علاج أول حالة اكتئاب مزمن بعملية جراحية

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، بأن فرقًا طبية متخصصة بجراحة المخ والأعصاب وأطباء من الأمراض النفسية بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، نجحت في علاج أول حالة اكتئاب مزمن عبر تدخل جراحي.

وقالت "واس" إن الفريق مكون من أطباء الأمراض النفسية, وأطباء جراحة المخ والأعصاب لمناقشة الحالة والإقرار بإجراء تدخل جراحي للتخفيف من الأعراض الشديدة للاكتئاب والقلق المصاحب له.

وشرع الفريق الطبي في إجراء عملية "بضع التلفيف الأمامي في الجهتين" تحت التخدير الكامل، والتي تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات تُذكر.

وبحسب "واس" تحسنت حالة المريض المزاجية والنفسية وعادت ساعات النوم إلى معدلها الطبيعي والابتعاد عن الحزن الدائم والتفكير الزائد في الموت والقلق بشأن المستقبل.

وتقدم مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة خدمة الجراحة العصبية لمرضى الاكتئاب، من خلال فريق طبي في جراحة المخ والأعصاب، بالتدخل الجراحي في الدماغ باستخدام تقنيات جراحية متطورة ودقيقة للتخفيف من أعراض الاكتئاب وهذه الخدمة تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط.

بـ إشارة بيده.. نتنياهو يكشف عن تهديد أوباما له

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بمحاولة "فرض مواجهات مع إسرائيل"، معتبرا أن الأخير كان لديه "حقد" تجاه تل أبيب.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية"، قال نتنياهو في كتابه الجديد Bibi: My Story"" إنه في أول اجتماع لهما في البيت الأبيض عام 2009، هدده أوباما.

وأشار إلى أنه عندما كان الاجتماع على وشك الانتهاء، قال أوباما: "كما تعلمون، غالبًا ما يفهمني الناس بشكل خاطئ، لكنني أتيت من شيكاغو. أعرف كيف أتعامل مع المنافسين الأقوياء".

وقال نتنياهو إن أوباما فعل شيئا آخر "صدمني بشدة لأنه كان يعارض شخصيتي المنضبطة. كانت الرسالة واضحة وكان الهدف منها بث الخوف في داخلي".

حركة الذبح

إلا أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، لم يكشف عما قاله أوباما أو فعله من أجل تهديده، لكن في سيرة ذاتية لرئيس الوزراء نُشرت مؤخرًا بعنوان "فك شفرة نتنياهو، قال صحفي إن أوباما أشار بيده كما لو أنه يذبح شخصًا ما بينما يقول إنه يعرف كيف يفعل ذلك.

ورد نتنياهو قائلًا حينها، "أنا متأكد من أنك قصدت ما قلته. لكنني رئيس وزراء إسرائيل وسأفعل كل ما بوسعي للدفاع عن بلدي".

وكتب نتنياهو أنه بعد أن أصبح أوباما رئيسًا، شعر أن التوترات بينهما كانت تتجاوز الضغط المعتاد من الرؤساء الأمريكيين بشأن القضية الفلسطينية، بل كانت "شيئا أعمق بكثير من الناحية الأيديولوجية والشخصية".

كما أعرب نتنياهو عن إحباطه من عدم قدرته على إقناع إدارة أوباما بالوقوف إلى جانبه فيما يخص وقف البرنامج النووي الإيراني.

بيان عاجل لحكومة إثيوبيا بعد الهجمات على عمال الإغاثة بتيجراي

أقرت الحكومة الأثيوبية بسقوط مدنيين وعاملين في الإغاثة الإنسانية بإقليم تيجراي الواقع في شمال البلاد.

وأعربت الحكومة في بيان عاجل لها اليوم الاثنين، عن "أسفها" لسقوط ضحايا من مدنيين وعاملي الإغاثة الإنسانية في تيجراي"، لافتة إلى أنها ستعمل بشكل وثيق مع العاملين في المجال الإنساني لضمان وصول المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها ولضمان سلامتهم.

وناشدت الحكومة المدنيين الابتعاد عن الأصول العسكرية لجبهة تيجراي الشعبية، زاعمة أن الجبهة تستخدم المدنيين كدروع بشرية، فضلًا عن المنشآت المدنية للأغراض العسكرية.

كما أبدت أسفها لفقدان المدنيين لأي ضرر يمكن أن يلحق بالمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وستحقق في هذه الحوادث لإثبات الحقائق.

الالتزام بالحوار

ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في وقت سابق أمس الأحد، إلى "استئناف الخدمات الإنسانية" في تيجراي، وحث حكومة آبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي الشعبية - على "إعادة الالتزام بالحوار" مع بعضهما البعض، وفقًا لاتفاقهما على حضور محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا.

من جانب آخر، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأخير كان "قلقًا للغاية بشأن تصعيد القتال في تيجراي والذي سيكون له تأثير مدمر على المدنيين في وضع إنساني مأساوي بالفعل"، داعيًا إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

وتابع البيان أن "الأمين العام يكرر دعمه الكامل لعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي ويؤكد من جديد استعداد الأمم المتحدة لدعم الاستئناف العاجل للمحادثات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لهذا الصراع الكارثي".

وأعلنت جبهة تحرير تيجراي، استعدادها لاحترام وقف إطلاق النار، حيث قالت في بيان: "نحن مستعدون لاحترام وقف فوري للعمليات القتالية. ندعو أيضًا المجتمع الدولي إلى إجبار الجيش الأريتري على الانسحاب من تيجراي واتّخاذ إجراءات تهدف إلى وقف فوري للعمليات القتالية والضغط على الحكومة الإثيوبية لتحضر إلى طاولة المفاوضات".