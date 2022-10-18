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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مونديال الملاحة.. 32 فريقا يتنافسون في أكبر دورة رياضية بكفر الشيخ| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت قرية الملاحة التابعة لمركز سيدي سالم بمحافطة كفر الشيخ، تنظيم أكبر دورة رياضية، حملت شعار «مونديال مركز شباب الملاحة 2022» بمشاركة 32 فريقاً، وسط حضور جماهيري حاشد ومنافسة شديدة بين الفرق المشاركة في هذه الدورة الرياضية.

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وأكد منظمو «مونديال مركز شباب الملاحة 2022» ، إقامة هذه الدورة الرياضية، تخليداً لذكرى شهداء القرية وهم الرائد شرطة محمد فؤاد شحاتة، والدكتور محمود توفيق محمد علي، وإبراهيم مرسي عبد الجواد، وحسني عبد المنعم البربري، مشيرين إلى مشاركة الفرق خلال 8 مجموعات؛ تضم كل مجموعة 4 فرق.

 

وصعد للمباراة النهائية فريق «كوزو» و«الغبايشة»، وسوف تقام المباراة النهائية الجمعة المقبلة، بينما يتنافس على المركزين؛ الثالث والرابع بين فريقي سد خميس والفار، في وجود حشد جماهيري كبير من أبناء القرية والقرى المجاورة؛ لمتابعة نهائي هذه الدورة الرياضية.


ومن أبرز الحضور في هذه البطولة الدكتور فؤاد شحاتة أبو زيد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الملاحة، ووالد الشهيد الرائد محمد فؤاد شحاتة، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، عضو مجلس النواب السابق، والدكتور طارق لبيب عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، والمستشار مدحت بهجت عبد الجواد، والمستشار بهاء أبو محمد، والمستشار محمود فتح الله، والمستشار أحمد سعد غازي.

فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية
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