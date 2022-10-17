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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الصيدلة.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الصيدلة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور عبد العزيز العشماوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وشعبان الخطيب، أمين الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالطلاب الجدد المقبولين بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة، وهنأهم بالمولد النبوي الشريف، وانتصارات السادس من أكتوبر، مطالباً ببذل المزيد من الجهد من أجل التفوق العلمي والمشاركة في الأنشطة الطلابية والحفاظ على القيم والتقاليد الجامعية.

وأكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تفعيل الأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء الشخصية للطالب، مؤكداً أن قيادة الجامعة والكلية لا تألوا جهداً في توفير المناخ الدراسي الملائم للطلاب ليكونوا خريجين أكفاء وذلك بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، إلى أن الكلية حاصلة على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيراً إلى أن كلية الصيدلة حققت مراكز متقدمة في التصنيفات المختلفة ونطمح خلال المرحلة المقبلة بأن تكون في مقدمة وصدارة كليات الصيدلة محلياً وعالمياً.

وقال الدكتور عبد العزيز العشماوي، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، «هنيئاً لكم التحاقكم بكلية الصيدلة»، مؤكداً أن الكلية بقيادتها وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في خدمة الطلاب والتعليم، داعياً الطلاب إلى المشاركة والانخراط في الأنشطة الطلابية المختلفة سواء كانت الثقافية أو الاجتماعية أو العلمية أو الفنية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في دراستهم الجامعية.

وفي نهاية اللقاء، كرّم رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة، وعميد كلية الصيدلة، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عدداً من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين والطلاب المتميزين والمتفوقين، ومن بين المكرمين الدكتور وجدي الدهنة، أستاذ مساعد الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة، والحاصل على جائزة الدولة للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

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