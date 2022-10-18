مطار مرسى علم يستقبل 17 رحلة طيران من 4 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 17 رحلة طيران دولية ضمن 108 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل اجراءات الدخول للسائحين الوافدين ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم.

أكد الخبير السياحي أبو الحجاج العماري أن معدلات الوافدين إلى الغردقة ومرسى علم خلال الموسم السياحى الشتوي، والذي يبدأ الشهر المقبل، مبشرة جدا حتى الآن.

في السياق ذاته، أشار العماري إلى تطلع المستثمرين السياحيين للتعرف على رؤية وزارة السياحة للنهوض بالقطاع السياحي واهتمام وزير السياحة أحمد عيسى بالاستماع للمستثمرين السياحيين والتعرف على رؤيتهم للنهوض بالقطاع في أسرع وقت.

وشدد على ضرورة تفهم الظروف القاسية التي مر بها القطاع السياحي في مصر طوال السنوات الماضية وأهمية تجديد اسطول النقل السياحي ووضع خطط تسويقية غير تقليدية وضرورة تمويل القطاع السياحي خاصة في عمليات الاحلال والتجديد وتشغيل الطاقة الفندقية المتوقفة سواء بسبب التعثر او المشروعات السياحية التي مازالت تحت الانشاء وجميع الملفات السياحية.

واختتم العماري تصريحاته بالتأكيد على أن هناك تدفقات سياحية كبيرة تشهدها مرسى علم خلال الفترة الماضية وهناك استعدادات كبيرة لاستقبال السياح الروس، مشددًا على أن الروس دائما ما يفضلون مدينة مرسى علم لشواطئها ومعالمها السياحية الخلابة، ناهيك عن التعامل الراقي من الفنادق في المدينة.