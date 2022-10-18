طرح وحدات المحور الترفيهي والمحلات التجارية بحدائق أكتوبر الشهر المقبل.. تفاصيل

كشف المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن طرح وحدات المحور الترفيهي والمحلات التجارية في المدينة أمام المستثمرين بداية الشهر المقبل.

وأضاف رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه يجري حاليا الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة بتكلفة ١٣٠ مليون جنيه ومن المتوقع تحقيق عوائد تتجاوز ١٠ مليارات جنيه.

وأشار رئيس جهاز حدائق أكتوبر إلى أن المحور يقع على مساحة تصل إلى ١٣٠ متر عرض وبطول ١٢ كيلومترا ويبدأ من وصلة دهشور الجنوبية حتى طريق الفيوم متوسطا مدينة حدائق أكتوبر.

وتابع رئيس الجهاز ان المحور سيكون أكبر متنزه ترفيهى خدمى على منطقة غرب القاهرة بالكامل، وهو ما سيحدث التوازن بين مشروعات شرق القاهرة وغربها، وقال إن المشروع مساحته مليون و400 ألف متر مربع.