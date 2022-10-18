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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقوى من الأدوية.. اعرف كيف يديرالدماغ عمليات التحكم بالأمراض وتبعاتها

صدى البلد

يعد دماغك عضوا أساسيا يتحكم في العديد من وظائف الجسم. حيث يتلقى ويفسر جميع المعلومات الحسية التي تصادفها، فقد يتلقى دماغك معلومات من حواسك الخمس “البصر والشم والصوت واللمس والذوق”. 

يحفّز مقاومة الجسم للعدوى والفيروسات

توصل الخبراء في جامعة هارفارد  إلى أن الدماغ يلعب دوراً في التحكم بالعديد من الأمراض، وذلك من خلال بعض المناطق في الدماغ قد تتحكم بالمرض وتحارب بعض أنواع العدوى والفيروسات.

مقاومة الأمراض 

أكد الباحثون أن الخلايا العصبية في الدماغ  تساعد بنسبة كبيرة في فهم طبيعة كل مرض والتحكم في أعراضه، وذلك من خلال الإشارات التي يطلقها الجهاز المناعي للدماغ والتي  تتحكم بحرارة الجسم، وتتواصل مع أعضائه لمواجهة المرض.

وقد تساعد بعض أجزاء الدماغ في مساعدة الجسم على مقاومة المرض وطرق استجابته للأعراض الناتجة عنه، وفي تجربة  لمراقبة تأثير المرض على الجسم والدماغ، قام الباحثون بحقن بعض الفئران ببعض العوامل المؤدية للالتهابات.

ووجد الباحثون أن الفئران قد تمرض بنفس الطريقة كالإنسان، واكتشفوا في الوقت نفسه أن بعضا من  خلايا الدماغ العصبية هي التي تقوم  بالتحكم وفق استمرارية الأعراض.

 

وظائف الجسم الفيروسات خلايا الدماغ مناعه الجسم حرارة الجسم

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